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La nueva película de Naruto será anunciada en la New York Comic Con

Además, en el panel se revelará más información sobre el juego de cartas de Naruto y más sorpresas sobre el futuro de la obra.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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Viz Media confirmó, por medio de Variety, la realización de un panel especial de la franquicia Naruto en la New York Comic Con. El evento reunirá algunos de los integrantes del elenco de voces en japonés y a un productor ejecutivo del Studio Pierrot, los cuales anunciarán los futuros proyectos que tendrá la obra de Kishimoto. Entre los invitados confirmados se encuentran Takeuchi Junko, voz japonesa de Naruto Uzumaki, y Sugiyama Noriaki, voz de Sasuke Uchiha. Ellos estarán acompañados por Tominaga Yoshihiko, productor ejecutivo de Studio Pierrot, junto a un representante de Bandai.

¿Cuándo se hará el anuncio oficial de la nueva película de Naruto?

Según Variety, en el panel se hará el anunció oficial de una nueva película de Naruto que tendrá —como muchas de las grandes producciones de anime— con un estreno mundial.Adicionalmente, el panel tendrá sorpresas sobre otros proyectos y el lanzamiento del primer video promocional del juego de cartas, Naruto Card Game. Todos estos anuncios sobre naruto, incluyendo el de la nueva pélicula, se llevarán a cabo el próximo sábado 10 de octubre. El panel se desarrollará dentro del Centro de Convenciones Jacob K. Javits en Nueva York y por el momento se desconoce si se habilitará una transmisión en vivo para aquellos que no asistan a la feria.

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Basado en el manga creado por Kishimoto Masashi en 1999 y publicado en la revista Weekly Shonen Jump hasta 2014, Naruto narra la historia de un ninja que sueña con convertirse en Hokage, el líder de la Aldea Oculta de la Hoja. La obra cuenta con más de 250 millones de copias vendidas en más de 60 países y regiones. Su adaptación animada debutó en 2002, continuó con Naruto Shippuden hasta 2017 y suma 11 películas transmitidas en más de 145 países, multiples videojuegos y hasta obras de teatro en Japón.

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Fuente: Variety

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