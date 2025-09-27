La parte 3 de Final Fantasy 7 Remake tendrá una alta calidad sin importar las ventas totales de FF VII Rebirth, señala director

Como por variar para Square Enix, las expectativas de ventas son un poco más altas que en otros estudios y según sus informes financieros, Final Fantasy VII Rebirth de 2024 no cumplió con las establecidas. Sin embargo, estas cifras de ventas no deberían ser causa de preocupación, ya que el director Naoki Hamaguchi ha declarado que la parte 3 de Final Fantasy 7 Remake será un final «adecuado y de alta calidad».

Hamaguchi afirmó que, aunque las ventas no alcanzaron las expectativas de Square Enix en su primer año, Rebirth ha cobrado impulso. Además de PS5, el juego está disponible y desempeñándose bien en PC, lo que permitirá al equipo hacer justicia a la tercera entrega, según reporta Automaton.

«La segunda entrega, FF VII Rebirth, ha tenido un rendimiento excelente tanto en PS5 como en PC. Sé que algunos fans han expresado sus preocupaciones, pero tengan la seguridad de que podremos ofrecer una tercera entrega adecuada y de alta calidad», afirmó Hamaguchi.

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 avanza sin contratiempos y por ahora solo se conoce así sin un título definitivo.

«El desarrollo va de maravilla y el juego se perfila a la perfección. Gran parte del contenido ya es jugable, y la dirección y la forma del juego están firmemente definidas. Ahora mismo, el equipo está unido para perfeccionarlo todo».

Previamente, el director del juego confirmó que esta será la última entrega, cerrando así como trilogía.

«Y sí, este será el clímax, el final de la serie. Y vamos a convertirlo en un final a la altura, una despedida fantástica para el juego. Será algo que, idealmente, esperamos que agrade a los fans, que deleite a los fans de esta querida serie y que realmente recompense a todos por seguir con nosotros hasta el final. Así que espérenlo con ansias. Más información próximamente. ¡Todo está en buenas manos!»

Próximamente, Final Fantasy VII Rebirth llegará a Switch 2 y Xbox Series X/S, en una fecha por definir.