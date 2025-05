La remasterización de Gears of War sí llegará a PS5 y ya tiene fecha de lanzamiento, estas son sus novedades

Los rumores sobre un posible remake, remasterización o colección del clásico de Xbox 360 Gears of War que llegaría además a PC y PS5 no son nada nuevos y finalmente han sido confirmados. Xbox Game Studios por fin reveló oficialmente la existencia de Gears of War Reloadad, una versión mejorada del primer juego de la serie que además ya tiene fecha de lanzamiento.

Esta versión remasterizada de la aventura militar de ciencia ficción de Marcus Fenix está siendo desarrollada en conjunto por The Coalition, Sumo Digital y el estudio Disbelief. Aunque no mostraron un tráiler, si compartieron varias imágenes en los que comparan su resolución con la de las anteriores versiones de este título.

Aunque será completamente fiel al juego original en cuanto a historia y jugabilidad, la remasterización Gears of War Reloaded tendrá las siguientes mejoras:

Resolución 4K con nuevas texturas y elementos

Rendimiento de 60 FPS en la campaña

Rendimiento de 120 FPS en los modos multijugador

Soporte para HDR

Soporte para Dolby Vision, 7.1.4 Dolby Atmos, Audio 7.1.4 3D, VRR

Mejores efectos visuales, sombras, reflejos y anti-alias.

Cero pantallas de carga

Soporte para juego cruzado entre PC, PlayStation y Xbox (sin necesidad de usar cuenta Microsoft)

Progreso cruzado e invitaciones entre plataformas (con cuenta Microsoft)

También incluirá todo el contenido adicional de la versión Ultimate Edition.

¿Cuándo sale la versión remasterizada de Gears of War , para cuáles plataformas y qué precio tendrá?

La fecha de lanzamiento de Gears of War Reloaded para Xbox Series X|S, PS5 y para PC mediante Steam será el 26 de agosto de 2025. Costará $39.99 dólares estadounidenses (aproximadamente 170.000 pesos colombianos, aunque es posible que el precio localizado en Xbox y Steam sea menor). También estará disponible mediante las suscripciones a Game Pass Ultimate y Game Pass PC.

Si son fanáticos de la saga, esto les ayudará a que la espera por Gears of War: E-Day sea más llevadera.