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La remasterización del gran clásico System Shock 2 está disponible gratis para PC (octubre 2026)

SHODAN te ordena que lo juegues.

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Vamos a empezar octubre con buen pie y conseguir un título que es considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos y uno de los más influyentes de la historia. Sin él no tendríamos a Bioshock, Prey , Portal ni Deus Ex. Hablamos de System Shock 2 cuya versión remasterizada para su aniversario #25 se puede conseguir gratis mediante Epic Games Store.

La historia de este juego de RPG y acción en primera persona nos lleva al año 2114. Desperamos de un sueño criogénico en la nave espacial Von Braun sin recordar quién somos ni por qué estamos allí. Estamos rodeados de mutantes y robots asesinos. Pero eso no es lo peor, la maniática inteligencia artificial SHODAN ha regresado y ella tal vez sea nuestra última esperanza para sobrevivir.

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Pueden ver el tráiler de esta versión del juego a continuación.

Para obtener System Shock 2: 25th Anniversary Remaster gratis solo tienen que visitar la página del juego en la tienda digital Epic Games Store entre las 10:00 a.m. del jueves 2 de octubre y la misma hora del jueves 9 de octubre de 2026 (hora de Colombia). Damos clic en el botón ‘conseguir’ y listo. El juego ya quedó en nuestra librería y podemos descargarlo y jugar sin pagar cuando queramos.

Durante este mismo periodo también se encuentra gratis el juego de aventura narrativa Buried Stars.

Después del 9 de octubre, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster dejará de estar gratis y recuperará su costo normal de $62.299 pesos colombianos o el equivalente en la moneda de su país. En ese momento pasarán a estar gratis los juegos de terror Out of Sight y TerraScape.

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System Shock 2: 25th Anniversary Remaster está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store. La versión original lanzada en 1999 también se puede encontrar para PC en GOG.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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