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La secuela de Lollipop Chainsaw será jugable en Tokyo Game Show 2026

Otra balada para Juliet.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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El nuevo juego de Lollipop Chainsaw, anunciado por primera vez hace más de un año, se podrá jugar en el Tokyo Game Show 2026, que se celebrará del 17 al 21 de septiembre en el Makuhari Messe de Chiba, Japón. Según anunció Dragami Games, estará disponible en el stand de Sega / Atlus, quien también será el socio de distribución del juego en Japón y el sudeste asiático.

Los asistentes podrán llevarse un llavero original al jugar la demostración, mientras que todos los visitantes del stand recibirán una calcomanía con el logo hasta agotar existencias. La embajadora oficial de Lollipop Chainsaw y cosplayer, PeachMilky, también estará presente en el stand vestida como la protagonista de la serie, Juliet Starling.

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Durante la convención japonesa están programados dos eventos:

Evento en el stand de Sega / Atlus: ‘Nuevo proyecto de Lollipop Chainsaw

Fecha: 18 de septiembre, de 11:40 a 12:10 JST

Evento en el escenario principal de Tokyo Game Show 2026: ‘Nuevo proyecto de Lollipop Chainsaw

Fecha: 19 de septiembre, de 9:40 a 10:30 JST

El productor de la propiedad intelectual y representantes del equipo de desarrollo, incluyendo al director del juego, el sr. Nasu, y al sr. Tabata, director ejecutivo de JP Univers, subirán al escenario para destacar el atractivo del nuevo juego. También habrá un importante anuncio sobre este proyecto. Todavía no se ha anunciado el título oficial ni las plataformas de lanzamiento de la secuela de Lollipop Chainsaw, por lo que un ‘2’ no es confirmable por ahora.

🍭

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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