La secuencia de inicio de Resident Evil Requiem se deja ver tímidamente durante Gamescom 2025

Durante la Opening Night Live de Gamescom 2025, Capcom estrenó un nuevo avance de Resident Evil Requiem, que ofreció un breve vistazo al inicio en la historia de la protagonista, Grace Ashcroft, así como a su madre, Alyssa Ashcroft, periodista que apareció originalmente en Resident Evil Outbreak en 2003. Grace y Alyssa están en una habitación de hotel, donde Grace recibe una llamada; un hombre pregunta por ella y cuelga inmediatamente. De repente, las luces de todo el hotel se apagan.

Madre e hija salen de la habitación y se encuentran al gerente del hotel, quien empieza a disculparse por el apagón y dice que lo arreglará de inmediato. El hombre es atacado por una figura encapuchada y asesinado con una bolsa de plástico, lo que obliga a las Ashford a huir para salvar sus vidas. Grace camina delante de su madre y, cuando se gira para decir algo, grita y termina la secuencia.

Grace, analista del FBI durante los eventos de Resident Evil Requiem ocho años después, regresa al hotel en la destruida Raccoon City, en una investigación que busca atar los cabos sueltos del pasado y de paso cerrar la historia de los protagonistas clásicos. Se dice pero no se ha confirmado, que Leon aparecerá de alguna forma y que el juego apelará a secciones explorables de mundo abierto incluyendo uso de vehículos.

La serie Resident Evil también celebrará su aniversario 30 en marzo del 2026. Anticipándose a este hito, Capcom reveló un logotipo del aniversario junto con una ilustración especial con Grace y otros personajes de la legendaria historia de la franquicia.

Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero del 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam).