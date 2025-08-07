La secuencia pesadilla ‘Guy Savage’ podría estar de vuelta en Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y PlatinumGames involucrado

Durante estos días, Konami estuvo presentando a la prensa y al público en la ciudad de Nueva Yok un evento especial de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, el ‘remake’ de MGS3 para PS5, Xbox Series X/S y PC que verá la luz el próximo 28 de agosto. Los asistentes tuvieron acceso a un demo y por ende algunos nuevos detalles pudieron haberse filtrado, como la existencia de ‘Guy Savage’, segmento jugable en el título original para PS2 totalmente ajeno a Metal Gear y que presentaba una corta sesión en tono sepia de hack ‘n slash con un personaje desconocido.

Este minijuego fue escrito y dirigido por Shuyo Murata y se activa en la sección de Metal Gear Solid 3: Snake Eater (y Subsistence) donde Naked Snake es capturado y torturado por el coronel Volgin, luego enviado a prisión en Groznyj Grad. Se accede al mismo guardando la partida y cargando el archivo. Sin embargo, ni las versiones HD Edition, The Legacy Collection, Snake Eater 3D o Master Collection Vol. 1 de MGS3 incluyen la parte de ‘Guy Savage’, tal como con ‘Snake vs. Monkey’.

Este último está oficialmente confirmado para Metal Gear Solid Delta pero no ‘Guy Savage’. Sin embargo, algunos asistentes al evento en Nueva York señalaron la inclusión en los créditos del término «GUY SAVAGE Delta», pese a no ver el segmento jugable personalmente en la demostración por obvias razones. Algo más sorprendente según el reporte es la mención del logo de PlatinumGames, quienes en el pasado trabajaron en Metal Gear Rising: Revengeance, título que no ha sido relanzado hasta ahora pero indicaría que el estudio está colaborando con Konami.

De acuerdo con declaraciones pasadas, ‘Guy Savage’ era parte de un proyecto cancelado pero también se le relaciona con el prototipo de un juego en la saga Zone of the Enders. La explicación para tan extraña secuencia en MGS3, es una conversación que Snake tiene con Para-Medic antes de guardar la partida en la celda. Como buena cinéfila, ella habla de la película de Drácula pero Snake empieza a quedarse dormido, porque en el fondo le tiene miedo a los vampiros. Esto le generaría su recordada pesadilla también conocida como ‘Guy Savage’.

Aquí puedes ver aquel segmento pero no en tono sepia como aparece en el juego, sino a todo color. Esperaremos al ‘remake’ para confirmar si Metal Gear Solid Delta al final si lo presenta de nuevo, ahora en 4K Ultra HD.