La segunda temporada de Hell’s Paradise: Jigokuraku ya tiene fecha de lanzamiento

La cuenta oficial de la adaptación al anime del manga Hell’s Paradise: Jigokuraku ha revelado —junto a una nueva imagen promocional— nueva información sobre la segunda temporada.

¿Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku)?

El estreno de la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku) será el domingo 11 de enero del 2026. Además, junto a esta información, fue revelada una nueva imagen de los personajes que debutan en la segunda temporada. Anteriormente, el tráiler confirmó que en Japón, la segunda temporada de Jigokuraku se podrá ver en Prime Video, Netflix y Lemino meda hora después de su estreno en las cadenas de televisión japonesa. En el resto del mundo, los episodios de la segunda temporada serán estrenados en Crunchyroll. Ahora que ya sabemos que aún falta un mes para el estreno de la segunda temporada de Jigokuraku entendemos que algunos no aguanten la espera. Así que a continuación encontrarán cómo continuar la historia de Hell’s Paradise: Jigokuraku en el manga antes del estreno de la segunda temporada.

Yamada Asaemon Shugen, Yamada Asaemon Jikka, Yamada Asaemon Kiyomaru y Yamada Asaemon Isuzu (de izquierda a derecha).

Kōji Yusa interpretará a Yamada Asaemon Jikka .

interpretará a . Maaya Uchida prestará su voz a Yamada Asaemon Kiyomaru .

prestará su voz a . Sayaka Ōhara dará vida a Yamada Asaemon Isuzu.

A estos nuevos talentos se suma Ryōta Suzuki en el papel de Yamada Asaemon Shugen. Cabe resaltar, que este personaje hizo su primera aparición en el episodio final de la primera temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku).

Arcos argumentales que adaptará la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku):

Arco Hōrai: es la tercera historia del ‘manga’ Jigokuraku y se desarrolla entre los capítulos 60 y 110, los cuales son recopilados en los ‘tankōbon’ 7 al 12. En el ‘anime’ este sería el primer arco argumental de la segunda temporada de Hell’s Paradise. Salida de la isla: este es el cuarto y último arco del ‘manga’ Hell’s Paradise. Esta etapa inicia en el capítulo 111 y da final a la obra de Yūji Kaku en el 127. Los capítulos correspondientes al arco de la salida de la isla están recopilados en los ‘tankōbon’ 12 y 13 de Jigokuraku. En el ‘anime’ este arco puede ser adaptado en los últimos 3 episodios de la segunda temporada del ‘anime’ Hell’s Paradise: Jigokuraku

Fuente: @jplus_jigokurak