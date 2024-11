La Adiestradora Canina y Taurie Cain, fecha y habilidades de la nueva asesina y la nueva superviviente de Dead By Daylight

Suficiente de colaboraciones. Por más que nos guste huir del Alien y perseguir a los protagonistas de Castlevania, las verdaderas estrellas del juego de horror asimétrico son los personajes originales y aquí tenemos más. Les presentamos a La Señora de los Sabuesos (The Houndmaster o Adiestradora Canina) y a Taurie Cain, la nueva asesina de Dead By Daylight, la nueva superviviente y les diremos todo lo que necesitan saber sobre la fecha de lanzamiento de ambas en el juego y cuáles son sus habilidades.

Ambos personajes ya están disponibles en el PTB o servidor de pruebas de PC y pueden probarlos allí antes de su lanzamiento oficial en el juego. Si quieren conocer los otros cambios que traerá esta actualización, sigan este enlace para leer las notas del parche.

¿Cuándo llegarán los nuevos personajes a Dead by Daylight?

Al momento de publicar esta nota no han confirmado la fecha exacta en que la nueva asesina La Adiestradora Canina (The Houndmaster o Señora de los Sabuesos ) y la nueva superviviente Taurie Cain se unirán a Dead by Daylight. Lo que sabemos es que debería ser alrededor del martes 19 de noviembre de 2024. Actualizaremos el artículo cuando Behaviour Interactive confirme los datos.

Pueden ver el ‘teaser’ a continuación.

Habilidades (Perks) de La Adiestradora canina / Señora de los Sabuesos

Poder asesino: Olor a Sangre – La asesina y su Perro funcionan como uno solo.

Habilidad especial: Persecución – envía al perro a gran velocidad. Al presionarlo nuevamente se redirige la persecución y se cambia la trayectoria del perro. Cuando el perro atrapa a un superviviente, inicia un agarre. El superviviente queda inmovilizado y es arrastrado hacia la asesina. El superviviente puede liberarse aturdiendo al perro o puede ser rescatado por otro superviviente. Los agarres que terminan sin lesiones dejan al superviviente inmovilizado. La duración del agarre es más corta para los supervivientes con el efecto de estado de resistencia.

– envía al perro a una ubicación objetivo y crea una ruta de búsqueda. El radio de búsqueda aumenta con la distancia recorrida. Los supervivientes que ingresan al radio son revelados por el instinto asesino. Si la Señora de los Sabuesos sigue la ruta de búsqueda del perro, obtiene mayor velocidad de movimiento con el tiempo. Abandonar la ruta de búsqueda termina la velocidad de movimiento adicional. Efecto especial: Sentido de los Canes – Los supervivientes sanos afectados por Sentido de los Canes reciben heridas profundas cuando están heridos. Los Supervivientes heridos afectados por Sentido de los Canes sufren de gruñidos de dolor más fuertes y dejan charcos de sangre más largos cuando se los pone en estado agonizante.

Habilidades (Perks) de Taurie Cain