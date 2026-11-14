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La serie animada Macca & Friends se estrena el 19 de noviembre solo a través de GTA 6

La serie más familiar en todo Leonida.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Si creías que ver televisión dentro de un juego era solo cosa de Pokémon Channel, ya deberías saber que estás equivocado porque desde 2008 en Grand Theft Auto IV es posible ver televisión en el universo HD de GTA. Esto continuó en GTA V con mini películas añadidas, mientras que GTA 6 expande las opciones en el estado de Leonida. Por medio de la cuenta de DiscussingFilm, podemos ver un adelanto de la serie animada Macca & Friends, que tiene lugar en una versión ficticia de Leonida, todo en un comentario muy meta. Esta solo es visible a través del canal Weazel en GTA 6, juego que sale el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series X/S.

La serie Macca & Friends sigue las aventuras de Macca el Caimán y sus amigos de los humedales a lo largo del estado de Leonida, donde se desarrolla Grand Theft Auto VI. Además de este, hay otros programas en la televisión leonidense que tienen lugar no solo en Vice City. Entre ellos está la cadena Megamundo que es la versión GTA de Telemundo, con parodias a telenovelas colombianas como Pasión de gavilanes bajo el título de El destino extiende sus alas. Todo con la sátira y el humor para adultos que caracteriza a la saga mayor de Rockstar Games.

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Macca y sus amigos no son del todo desconocidos, pues resultan ser absolutos protagonistas de la edición de colección de GTA 6 que no incluye el propio juego de descarga. De esta forma, la serie animada de Weazel es el único elemento ausente para los compradores, que obligatoriamente ahora son seguidores número uno del caimán fucsia y sus particulares amigos.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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