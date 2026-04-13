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La skin de la temporada 14 de Fortnite Festival será la cantante Laufey: fecha y primeros detalles

Sorprendentemente, no es una gigante de hielo.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Fortnite no está pasando por un buen momento. El despido de más de 1000 empleadosel aumento de los precios y la llegada de skins basadas en personajes creados con IA al juego tienen a los jugadores levantados en armas y algunos está promoviendo un boicot contra el juego. El modo Fortnite Festival también está sufriendo por el cierre de su ‘Battle Stage’, pero seguirá adelante y ya conocemos quién será la protagonista de la temporada 14 que llegará con nuevas skins y objetos cosméticos: se trata de la cantante Laufey.

Por si no la conocen, Laufey es una cantante islandesa que saltó a la fama tras su participación en un par de reality shows de canto. A pesar de ese controversial origen, su estilo musical es una genial mezcla de jazz, bossa nova, pop lento e incluso algo de música clásica que la hacen una delicia de escuchar. Ha ganado dos premios Grammy y su canción From The Start fue un éxito viral con millones de reproducciones en plataformas de música.

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Si quieren escucharla, aquí les compartimos una lista de Spotify:

Pero volvamos al tema del juego. Se reveló que tendremos skins de Laufey en la temporada de Fortnite Festival que empezará el jueves 16 de abril de 2026 con un divertido video en el que la cantante comparte un momento con Bananín.

Al momento de hacer esta nota no hemos visto cómo serán las skins y los objetos temáticos de la cantante que estarán disponibles en la tienda ni en el pase, pero tendremos más información al respecto muy pronto.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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