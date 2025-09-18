La skin de Mad Moxxi (Borderlands) sí llegará a la tienda de Fortnite, ya conocemos la fecha, precio y contenido del lote

Como seguramente ya sabes si son fanáticos de la saga de ‘looter-shooters’ de Gearbox y de la sugestiva mesera que nos acompaña en esos juegos, los jugadores que compraron Borderlands 4 van a recibir gratis la skin de Mad Moxxi en Fortnite. Afortunadamente, no será exclusiva para los dueños del juego en PC y ya conocemos tanto su fecha y hora de lanzamiento como el precio en Monedas V / paVos que va a tener en la tienda.

Según revela el conocido informante iFireMonkey mediante su cuenta en Twitter, este atuendo estará disponible en la tienda del juego desde el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 6:00 p.m. (México), 7:00 p.m. (Colombia), 9:00 p.m. (Argentina).

Según él mismo, estos serán los precios del lote de Mad Moxxi en la tienda de Fortnite, la skin y cada uno de los elementos cosméticos temáticos de Borderlands.

Lote Mad Moxxi – 2000 Monedas V

– 2000 Monedas V Atuendo Mad Moxxi (incluye estilo alternativo) – 1500 Monedas V

– 1500 Monedas V Pico Megáfono del Underdome – 800 Monedas V

– 800 Monedas V Mochila retro Jarrón de propinas – 300 Monedas V

– 300 Monedas V Papel Jakobs – 500 Monedas V

– 500 Monedas V Papel Maliwan – 500 Monedas V

– 500 Monedas V Papel Torgue – 500 Monedas V

– 500 Monedas V Gesto ‘Servicio de información de Moxxi’ – 300 Monedas V

Borderlands 4 ha resultado ser todo un éxito de ventas para Gearbox y 2K Games, aunque las críticas por su mal rendimiento en algunos PC no se han hecho esperar.