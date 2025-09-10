La skin y objetos de Peacemaker en Fortnite fueron revelados en una filtración

Sabíamos que tarde o temprano iban a llamarlo, pero se estaba demorando. Peacemaker, el antihéroe del universo DC interpretado por John Cena, finalmente tendrá una skin en Fortnite y gracias a una filtración ya podemos ver cómo luce, qué objetos cosméticos lo acompañarán en su lote y hasta cómo baila.

Todo lo que les mostraremos a continuación fue revelado por el minero de datos iFireMonkey mediante su cuenta de Twitter.

Veamos primero cómo lucirá el atuendo de Peacemaker en Fortnite, que tendrá versiones con tres diferentes cascos y sin casco, revelando el rostro de John Cena. Recordemos que el luchador de la WWE ya tiene un modelo en este juego.

En cuanto a los objetos cosméticos de su lote, tendremos los siguientes:

Mochila retro Eagly

Gesto ‘Caderas pacíficas’

Gesto ‘Come paz’

Papel ‘Claramente pacífico’

Pico Escudo de Peacemaker

El gesto ‘Caderas pacíficas’ tiene los pasos de baile de la icónica y genial intro de la primera temporada de Peacemaker, pero en lugar de estar acompañada por Do Ya Wanna Taste It de Wig Wam, suena Oh Lord de Foxy Shazam. Esta es la intro de la temporada 2.

Al momento de hacer esta nota no podemos confirmar cuándo estarán a la venta la skin y objetos de Peacemaker en la tienda de Fortnite, pero lo más probable es que lleguen entre la noche del miércoles 10 y la noche viernes 12 de septiembre de 2025.