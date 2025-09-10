Videojuegos

La skin y objetos de Peacemaker en Fortnite fueron revelados en una filtración

Águila y baile incluidos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Sabíamos que tarde o temprano iban a llamarlo, pero se estaba demorando. Peacemaker, el antihéroe del universo DC interpretado por John Cena, finalmente tendrá una skin en Fortnite y gracias a una filtración ya podemos ver cómo luce, qué objetos cosméticos lo acompañarán en su lote y hasta cómo baila.

Todo lo que les mostraremos a continuación fue revelado por el minero de datos iFireMonkey mediante su cuenta de Twitter.

Veamos primero cómo lucirá el atuendo de Peacemaker en Fortnite, que tendrá versiones con tres diferentes cascos y sin casco, revelando el rostro de John Cena. Recordemos que el luchador de la WWE ya tiene un modelo en este juego.

En cuanto a los objetos cosméticos de su lote, tendremos los siguientes:

  • Mochila retro Eagly
  • Gesto ‘Caderas pacíficas’
  • Gesto ‘Come paz’
  • Papel ‘Claramente pacífico’
  • Pico Escudo de Peacemaker

El gesto ‘Caderas pacíficas’ tiene los pasos de baile de la icónica y genial intro de la primera temporada de Peacemaker, pero en lugar de estar acompañada por Do Ya Wanna Taste It de Wig Wam, suena Oh Lord de Foxy Shazam. Esta es la intro de la temporada 2.

Al momento de hacer esta nota no podemos confirmar cuándo estarán a la venta la skin y objetos de Peacemaker en la tienda de Fortnite, pero lo más probable es que lleguen entre la noche del miércoles 10 y la noche viernes 12 de septiembre de 2025.

Saitama tiene un efecto de holograma en Fortnite y los fans creen que no es el verdadero «One Punch Man»
Se pone de cabeza, tiene tentáculos y es amigo de todos: Mega Malamar es la nueva megaevolución Pokémon
Mario cumple 40 años y todavía no hay una fiesta de anuncios organizada por Nintendo, ¿qué podríamos ver?
Level-5 llevará estos juegos a Tokyo Game Show 2025 con demos jugables, pero seguimos esperando fecha del nuevo Professor Layton
Silksong: así es el código secreto que desbloquea la dificultad “Alma de acero”
La historia de Hell is Us explicada — Análisis a fondo del ‘lore’ de Hadea, los enemigos y su final
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Se pone de cabeza, tiene tentáculos y es amigo de todos: Mega Malamar es la nueva megaevolución Pokémon
No hay comentarios

Lo último

Spy x Family: ending y fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada
Anime y Manga
Todos los anuncios de Apple en el evento de iPhone 17 y el nuevo iPhone Air
Tecnología
Among Us recibe dos nuevos roles: el detective y la sierpe
Videojuegos
Roblox Azure Latch Intro
Roblox: Códigos de Azure Latch (Septiembre 2025)
Videojuegos