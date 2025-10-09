Videojuegos

La temporada 19 de Overwatch 2 introduce el divertido modo de juego ‘Mascarada embrujada’ y la prueba de un nuevo personaje

¡Que las máscaras no los engañen! Ese enorme mico no es Tracer.

Julian Ramirez
Como era de esperarse de un evento que empieza en octubre, la temporada 19 de Overwatch 2 tendrá una temática apropiada para Halloween con el regreso de modos de juegos «de terror» clásicos, la introducción de la divertida Mascarada embrujada, un nuevo mapa de control, Míticos para Lifeweaver y Kiriko, la prueba de héroe del nuevo personaje, el regreso de un ‘crossover’ con un anime, novedades para el modo Estadio y la introducción de los artefactos.

La nueva temporada empezará el martes 14 de octubre de 2025. Pueden dar una rápida mirada a todas las novedades que tendrá en el siguiente tráiler.

Vamos a celebrar Halloween con el regreso de los tradicionales modos de juego cooperativos La venganza de Junkenstein y La furia de la novia, pero la estrella del evento será el nuevo modo de juego Mascarada embrujada.

En esta nueva modalidad podremos portar las máscaras místicas de los demás héroes presentes en la partida y así adquirir habilidades especiales según la máscara que tengamos. Algunas máscaras que otorgan beneficios especiales cuando se combinan con ciertos héroes que sean importantes en la historia de Overwatch. Tendremos que probar diferentes combinaciones a ver qué descubrimos.

A partir de esta temporada tendremos dos diseños de héroe míticos por temporada. En la temporada 19 el primero será el de Lifeweaver Druida divino y en unas semanas llegará Junkrat Cibercombustible. También tendremos el arma mítica de Kiriko Guardiana de espíritus al comienzo.

De ahora en adelante obtendremos el diseño completo del Míticos desde el nivel 1 y cada nivel desbloqueará nuevas formas de personalizaciones con componentes, colores y efectos.

Otras novedades de la temporada 19 de Overwatch 2 incluyen:

  • Nuevos héroes para el Modo Estadio: Torbjörn, Hazard y Sojourn
  • Muevo mapa de control: Santuario de Busan.
  • Se introducen los Artefactos, objetos activos de un solo uso que podremos elegir por partida para usarlos en el momento adecuado
  • Regresa la colaboración con One Punch Man, agregando dos skins nuevas.
  • Nuevos diseños en la tienda y el pase de batalla
  • Prueba de héroe del nuevo personaje de Overwatch 2. De momento solo pudimos ver sus piernas en el tráiler

Aquí tienen una imagen resumen con las novedades de la temporada.

