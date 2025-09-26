La Temporada del Dragón llega a Hitman: World of Assassination con Bruce Lee como invitado especial

Como preparándose para la temporada de Halloween, el Agente 47 cambia un poco las cosas y viaja en el tiempo para encontrarse con el mismísimo agente encubierto Bruce Lee. En la Temporada del Dragón para Hitman: World of Assassination, formarás equipo con Bruce Lee en la misión de Objetivo Elusivo de Celebridad ‘El Infiltrador’ para derrotar a Jiaolong Wu, alias «El Dragón». La misión estará disponible gratis del 25 de septiembre al 20 de noviembre. Esta hoja de ruta incluye nuevos desafíos, contratos especiales, nuevos Twitch Drops y mucho más.

Paquete Bruce Lee

La Temporada del Dragón trae una nueva misión de Objetivo Elusivo de Celebridad con un toque especial. Presenta a la leyenda de las artes marciales Bruce Lee como agente encubierto, encargado de infiltrarse en Concord Union a través de su torneo clandestino en el Hotel Himmapan en Bangkok. Bruce Lee dependerá de tu apoyo para superar las perversas artimañas del sindicato y asegurar su lugar. Si él gana, tú también.

Los jugadores del Paquete de Inicio gratuito tendrán la oportunidad de experimentar este nuevo Objetivo Elusivo de Celebridad a través de un contrato Arcade de dos niveles, El Dragón, protagonizado por Bruce Lee. En caso de fallo, el progreso se reiniciará desde el primer nivel y el contrato se bloqueará durante 12 horas hasta que el jugador pueda volver a intentarlo.

El Objetivo Elusivo original, de una sola oportunidad, solo estará disponible para los jugadores de World of Assassination. Quienes lo inicien obtendrán el Traje de Maestro Artista Marcial.

Además, estará disponible un nuevo paquete de contenido descargable para todas las plataformas: el Paquete Bruce Lee. Esto incluye El Dragón, el contrato Arcade de dos niveles protagonizado por Bruce Lee, junto con nuevas armas cuerpo a cuerpo y objetos cosméticos para el refugio Freelancer. Su precio es de $4,99 USD/4,99 €/3,99 £.

El Paquete Bruce Lee incluye:

El Chándal Amarillo

Palos Kali

Tijeras Dragón Doradas

Daga de Jade

Un conjunto de cuatro objetos cosméticos para el refugio Freelancer, inspirados en la misión Objetivo Elusivo.

El Dragón: un contrato Arcade de dos niveles protagonizado por Bruce Lee.

Además, los jugadores tendrán acceso a nuevos desafíos, contratos y otros objetivos elusivos que regresan. Como cada Halloween, la misión temática ‘Mills Reverie’ vuelve a estar disponible en Hitman: World of Assassination.