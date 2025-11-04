Videojuegos

La tercera temporada de Oshi no Ko ya tiene fecha de estreno

Afortunadamente, los fanáticos de la obra de Aka Akasaka solo tendrán que esperar un par de meses para ver el estreno la tercera temporada de Oshi no Ko.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Durante un evento especial fue compartido un nuevo tráiler de la tercera temporada de Oshi no Ko, el cual por fin confirma cuál es la fecha de estreno y también revela el nombre y artista encargado del ending de esta temporada.

La canción “Serenade” interpretada por la cantante de J-pop Natori será el tema de cierre o ending que ambientará la tercera temporada del anime de Oshi no Ko. Adicionalmente, el equipo de producción del anime compartió un grupo de nuevas imágenes promocionales de la tercera temporada de Oshi no Ko.

¿Cuál es la fecha de estreno de la tercera temporada de Oshi no Ko?

El tráiler confirma que la fecha de estreno de la tercera temporada de Oshi no Ko ha quedado programada para el miércoles 14 de enero del 2026. Adicionalmente, el vídeo también confirma el regreso de la mayor parte del equipo de producción principal. Sin embargo, para esta nueva temporada las diferencias son que el equipo de directores de animación está ahora formado por Kanna Hirayama, Ayaka Muroga, Kimiaki Mizuno, Shuri, Rina Morita, Haruka Inade y Hirono Nishiki. Además, Kenji Sawada es ahora el único animador principal acreditado.

¿Cuál es la historia de Oshi no Ko?

¿Cuándo sale la segunda temporada de Oshi no Ko?

Es normal que muchos no conozcan cuál es la historia de Oshi no Ko, así que les compartiremos una breve descripción. En el mundo del espectáculo, los famosos suelen mostrar al público versiones exageradas de sí mismos, ocultando sus verdaderos pensamientos y luchas bajo elaboradas mentiras. Los fanáticos se creen estas historias y colman a sus ‘Idols’ de amor y apoyo eternos, hasta que algo rompe esta ilusión. Ai Hoshino, una ‘Idol’ emergente de dieciséis años del grupo de ídolos pop B Komachi, tiene cautivado al mundo; sin embargo, cuando anuncia un parón debido a problemas de salud, la noticia preocupa a muchos.

Como gran admirador de Ai, el ginecólogo Gorou Amemiya la anima desde su consulta médica en el campo, deseando poder conocerla en persona algún día. Su deseo se hace realidad cuando Ai se presenta en su hospital, no enferma, sino embarazada de gemelos. Mientras el médico promete a Ai traer al mundo a sus hijos, se pregunta si este encuentro con la ídolo cambiará para siempre la naturaleza de su relación con ella.

