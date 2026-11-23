The Game Awards es más que una entrega de premios, una vitrina a los juegos más grandes que vendrán en los próximos meses y años, ¿pero qué hay de los juegos más pequeños? Hay un montón de presentaciones de juegos indies, ¿pero que hay de los más, más, aún más pequeños? Para eso tenemos la tienda de juegos digitales para PC itch.io, que además de ser una gran plataforma para toda clase de desarrolladores también tendrá su propia presentación para mostrarnos sus próximos juegos más interesantes.

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La presentación itch.io Showcase se emitirá el domingo 29 de noviembre de 2026 a las siguientes horas dependiendo el país en que se encuentren:

México: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Venezuela: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Argentina, Chile: 10:00 a.m.

10:00 a.m. España: 2:00 p.m.

La presentación se transmitirá en el canal oficial de itch.io en YouTube.

The first-ever https://t.co/DFnGU5zEtC Showcase is coming! 🎮



70+ games. 40+ countries. 90+ minutes of indie games!



📅 29 November 2026

🕘 9 PM (UTC+8)



Follow the @itchio official YouTube channel for the premiere!https://t.co/lm05RRGkDW pic.twitter.com/InDu8GYEOk — Tim (@weetim) November 23, 2026

Según lo informado, el itch.io Showcase tendrá una duración de 90 minutos (hora y media) durante la que se emitirán tráileres de más de 70 juegos hechos en alrededor de 40 países. Los títulos que suelen limitarse a esta plataforma suelen ser más pequeños y experimentales, pero por eso mismo pueden resultar más interesantes que los juegos AAA.

Si quieren da una mirada a la tienda mientras llega la presentación, pueden visitar el sitio web https://itch.io/. Muchos de los juegos que se ofrecen allí son gratis o permiten que paguemos la cantidad que queramos por ellos.