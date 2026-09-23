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La Tierra Media: Sombras de Mordor y Sombras de guerra a finales de septiembre para Nintendo Switch 2

Sombras en la oscuridad.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Aspyr continúa en su cruzada por resucitar los juegos del universo de El señor de los anillos. Después de El señor de los anillos: La guerra del norte – Legacy Edition, que ya reseñamos, los siguientes son La Tierra Media: Sombras de guerra – Definitive Edition y La Tierra Media: Sombras de Mordor Game of the Year Edition que llegarán a Nintendo Switch 2. Un listado en la Nintendo eShop fija su lanzamiento para el 30 de septiembre del 2026, con reservas por $35 USD, un descuento limitado del 50% sobre su precio base de $70 USD. Cada juego también estará disponible para su compra individual.

La Tierra Media: Sombras de Mordor Game of the Year Edition incluye el contenido del pase de temporada, concretamente la misión de banda de guerra ‘Guardianes del Ojo Llameante’, las misiones de historia ‘El Señor de la Caza’ y ‘El Señor Resplandeciente’, además de misiones de banda de guerra, runas y aspectos adicionales. La Tierra Media: Sombras de guerra – Definitive Edition contiene las expansiones de historia ‘La Desolación de Mordor’ y ‘La Espada de Galadriel’, las expansiones del sistema Némesis ‘Tribu de la Matanza’ y ‘Tribu de los Forajidos’, más el arma adicional Espada del Dominio.

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El sistema Némesis crea rivales orcos únicos que recuerdan cada batalla, derrota y encuentro. Empuña tus habilidades de Espectro para dominar a tus oponentes más feroces y transformarlos en capitanes leales. Comanda tu ejército recién forjado en una guerra donde cada elección deja huella.

Eres Talion, un montaraz de la Puerta negra que vigila Mordor, una tierra que ha permanecido en calma durante siglos. En un abrir y cerrar de ojos, lo pierdes todo: a tus amigos, a tu familia e incluso tu propia vida. Resucitado por un espíritu vengativo, ahora debes emprender una implacable venganza contra quienes te hicieron daño. Ábrete paso luchando por Mordor, descubre la verdad sobre el espíritu que te impulsa y los orígenes de los Anillos de poder, forja tu leyenda y, finalmente, enfréntate a la maldad de Sauron en esta nueva crónica de la Tierra Media. Conviértete en la fuerza más temida de Mordor en una crónica ambientada antes de los sucesos de El señor de los anillos.

En la épica secuela, adéntrate tras las líneas enemigas para forjar un ejército, conquistar fortalezas y dominar Mordor desde adentro, enfrentándote a todo el poder del Señor oscuro Sauron y sus Espectros del anillo. La Guarnición está disponible sin conexión. Traslada a tus seguidores orcos no desplegados de una región a otra sin necesidad de conexión a internet. Las conquistas en línea, las vendettas, los fosos de lucha, los cofres y las órdenes de entrenamiento no están disponibles.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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