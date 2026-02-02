Videojuegos

La trilogía original de Alone in The Dark está gratis en GOG (febrero 2026)

No hay que pagar para estar solo en la oscuridad.

Aunque Resident Evil es considerado el juego que creo la fiebre por el género del ‘survival horror’, los más veteranos jugadores de PC sabemos que el juego de Capcom —a pesar de lo importante y revolucionario que es— le estaba copiando la tarea al estudio francés Infogrames. Unos años antes, ellos habían lanzado el mítico Alone in The Dark para dar comienzo a una trilogía de juegos que son la base de los videojuegos de terror modernos. Si quieren probar estos juegos, ya mismo pueden conseguirlos gratis gracias a la tienda de videojuegos de PC GOG.

Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.gog.com/en/#giveaway, iniciar sesión y reclamar esta trilogía de juegos para agregarlos permanente a sus bibliotecas.

Esta oferta para conseguir Alone in The Dark 1+2+3 para PC gratis solamente está disponible hasta el jueves 5 de febrero de 2026. Asegúrense de reclamar los juegos antes de que llegue ese día.

Por favor tengan en cuenta que estos son juegos de hace más de 30 años. A muchos de ustedes los gráficos les pueden parecer muy anticuados y la jugabilidad les puede resultar lenta y frustrante. Sin embargo, puede resultar muy divertido si le dan la oportunidad y tienen claro la clase de juego que es. También es un recurso muy importante para aquellos que quieren conocer la historia de los juegos de horror.

Si definitivamente la trilogía de juegos de Alone in The Dark es muy anticuada para ustedes y no la disfrutan por más gratis que sea, pueden recurrir a la más reciente entrega de la saga, que cuenta con personajes interpretados por David Harbour y Jodie Comer.

