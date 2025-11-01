Videojuegos

La vampiresa-humana Rayne vuelve al ataque en BloodRayne: Definitive Collection para PS5 y Switch

Lluvia de sangre.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El distribuidor Strictly Limited Games y la desarrolladora Ziggurat Interactive anunciaron BloodRayne: Definitive Collection para PlayStation 5 y Switch. Incluye BloodRayne: Revamped, BloodRayne 2: Revamped y BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, estará disponible tanto en formato físico como digital.

La colección reúne los tres juegos de la icónica saga de acción y terror, que causó furor a principios de la década de 2000. Protagonizada por la dhampir pelirroja –mitad humana, mitad vampiresa– Rayne (con la voz de Laura Bailey), la saga lleva a la protagonista a vivir sangrientas aventuras. Rayne se enfrenta al Tercer Reich en BloodRayne, se rebela contra sus hermanos en BloodRayne 2, y se abre paso a golpe de espada y sangre por un castillo subterráneo en BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, donde Bailey y Troy Baker retoman sus papeles.

- Publicidad -

Las ediciones físicas limitadas y exclusivas de BloodRayne: Definitive Collection estarán disponibles para coleccionistas en PS5 y Nintendo Switch, siendo la primera vez que la colección completa y mejorada se ofrece en un solo lanzamiento físico. Las mejoras en las versiones remasterizadas de los dos primeros juegos incluyen gráficos, secuencias de video y efectos atmosféricos mejorados, todo en alta definición.

Las ediciones físicas y limitadas exclusivas estarán disponibles para preventa por tiempo limitado; las fechas se anunciarán próximamente. El envío internacional se realizará en sincronía con el lanzamiento digital.

Hideki Kamiya se interpuso fervientemente ante quienes querían quitarle las gafas a Bayonetta
Hideki Kamiya se interpuso fervientemente ante quienes querían quitarle las gafas a Bayonetta
Fatal Fury: City of the Wolves, Mai Shiranui y Chun-Li chocan en nuevo tráiler
El remake de Silent Hill 2 ha sido clasificado por la ESRB
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Fox Hunt y todo lo que sabemos de la actualización 1.2.1
‘Homero el malo’ y ‘estúpido y sensual Flanders’ están en el pase de Los Simpson en Fortnite
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Hideki Kamiya se interpuso fervientemente ante quienes querían quitarle las gafas a Bayonetta
No hay comentarios

Lo último

El primer tráiler de Poppy Playtime Capítulo 5 nos prepara para enfrentar al Prototipo
Videojuegos
Cómo inscribirse en la segunda prueba beta de Arknights: Endfield para PC, móviles y PS5
Videojuegos
Fecha, tráiler y detalles de Fractured Utopias, el primer DLC de Frostpunk 2
Videojuegos
Leyendas Pokémon: Z-A hace más fácil obtener las Megapiedras en la Temporada 2 reduciendo la exigencia de rango
Videojuegos