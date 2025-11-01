La vampiresa-humana Rayne vuelve al ataque en BloodRayne: Definitive Collection para PS5 y Switch

El distribuidor Strictly Limited Games y la desarrolladora Ziggurat Interactive anunciaron BloodRayne: Definitive Collection para PlayStation 5 y Switch. Incluye BloodRayne: Revamped, BloodRayne 2: Revamped y BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, estará disponible tanto en formato físico como digital.

La colección reúne los tres juegos de la icónica saga de acción y terror, que causó furor a principios de la década de 2000. Protagonizada por la dhampir pelirroja –mitad humana, mitad vampiresa– Rayne (con la voz de Laura Bailey), la saga lleva a la protagonista a vivir sangrientas aventuras. Rayne se enfrenta al Tercer Reich en BloodRayne, se rebela contra sus hermanos en BloodRayne 2, y se abre paso a golpe de espada y sangre por un castillo subterráneo en BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, donde Bailey y Troy Baker retoman sus papeles.

Las ediciones físicas limitadas y exclusivas de BloodRayne: Definitive Collection estarán disponibles para coleccionistas en PS5 y Nintendo Switch, siendo la primera vez que la colección completa y mejorada se ofrece en un solo lanzamiento físico. Las mejoras en las versiones remasterizadas de los dos primeros juegos incluyen gráficos, secuencias de video y efectos atmosféricos mejorados, todo en alta definición.

Las ediciones físicas y limitadas exclusivas estarán disponibles para preventa por tiempo limitado; las fechas se anunciarán próximamente. El envío internacional se realizará en sincronía con el lanzamiento digital.