La versión ‘Castillo Infinito’ de Giyu Tomioka en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 ya tiene fecha de lanzamiento

El ya de por si enorme elenco de personajes controlables del juego de peleas Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sigue creciendo con los personajes y versiones de personajes sacadas de la película El Castillo Infinito – Parte 1. Ahora le toca el turno a Giyu Tomioka, así que vamos a jugar con el Pilar del Agua usando los movimientos que le vimos usar contra Akaza en ese popular filme anime.

Gracias a un nuevo tráiler en japonés podemos confirmar cuál es la fecha en que llega la nueva versión de Tomioka al juego. Pueden verlo a continuación o en el canal oficial de Aniplex en YouTube.

Según lo revelado en el tráiler, el viernes 12 de marzo de 2026 es la fecha para nuestra región en la que podremos jugar con Giyu Tomioka (Infinity Castle) en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Igual que los personajes de pago descargables anteriores, {e es parte del paquete de personajes DLC de Castillo Infinito – Parte 1.

Todos los jugadores que hayan adquirido el DLC tienen acceso al Pilar del Agua y a las versiones de la película de la película de Tanjiro Kamado, Kaigaku, Zenitsu y Akaza. Aún faltan dos personajes más en llegar como parte de esta temporada de contenido y se trata de Shinobu Kocho (Infinity Castle) y Douma. estos serán agregados a lo largo de 2026.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden leer nuestra reseña de la versión de PS4 aquí.