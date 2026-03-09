Videojuegos

La versión ‘Castillo Infinito’ de Giyu Tomioka en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 ya tiene fecha de lanzamiento

Respirando agua. Digo, respiración del agua.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

El ya de por si enorme elenco de personajes controlables del juego de peleas Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sigue creciendo con los personajes y versiones de personajes sacadas de la película El Castillo Infinito – Parte 1. Ahora le toca el turno a Giyu Tomioka, así que vamos a jugar con el Pilar del Agua usando los movimientos que le vimos usar contra Akaza en ese popular filme anime.

Gracias a un nuevo tráiler en japonés podemos confirmar cuál es la fecha en que llega la nueva versión de Tomioka al juego. Pueden verlo a continuación o en el canal oficial de Aniplex en YouTube.

- Publicidad -

Según lo revelado en el tráiler, el viernes 12 de marzo de 2026 es la fecha para nuestra región en la que podremos jugar con Giyu Tomioka (Infinity Castle) en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Igual que los personajes de pago descargables anteriores, {e es parte del paquete de personajes DLC de Castillo Infinito – Parte 1.

Todos los jugadores que hayan adquirido el DLC tienen acceso al Pilar del Agua y a las versiones de la película de la película de Tanjiro KamadoKaigakuZenitsu Akaza. Aún faltan dos personajes más en llegar como parte de esta temporada de contenido y se trata de Shinobu Kocho (Infinity Castle) y Douma. estos serán agregados a lo largo de 2026.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden leer nuestra reseña de la versión de PS4 aquí.

Más sobre Kimetsu no Yaiba

La versión ‘Castillo Infinito’ de Tanjiro ya tiene fecha de llegada a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2
 La versión ‘Castillo Infinito’ de Tanjiro ya tiene…
Akaza versión ‘Castillo infinito’ ya tiene fecha de lanzamiento en The Hinokami Chronicles 2 – detalles y nuevo video
 Akaza versión ‘Castillo infinito’ ya tiene fecha de…
Zenitsu versión ‘Castillo infinito’ llegará pronto a The Hinokami Chronicles 2 – fecha y video
 Zenitsu versión ‘Castillo infinito’ llegará pronto a The…
Kaigaku es el próximo personaje DLC de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 y ya sabemos cuándo sale
 Kaigaku es el próximo personaje DLC de Demon…
Podremos jugar con Muzan Kibutsuji gratis en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, revelan nuevos personajes DLC
 Podremos jugar con Muzan Kibutsuji gratis en Demon…
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – Reseña (PS4/PS5)
 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami…
Más de:
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2
La identidad de la protagonista de Castlevania: Belmont’s Curse ha sido revelada oficialmente
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Reseña (PS5)
Avance de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 revela nuevas skins del Capitán América y La Fundación
Ys X: Proud Nordics – Reseña (PC)
Nintendo demanda al gobierno de Estados Unidos por aranceles ilegales
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior La identidad de la protagonista de Castlevania: Belmont’s Curse ha sido revelada oficialmente
No hay comentarios

Lo último

Saint Seiya Tenkai-Hen: el primer capítulo del manga de la saga del cielo ya tiene fecha de estreno
Anime y Manga
Scott Pilgrim EX – Guía de tiendas, accesorios e insignias
Videojuegos
Pokémon Pokopia: qué pasó con los humanos, en qué región y cuándo está ubicado el juego
Videojuegos
South of Midnight por fin tiene fecha de lanzamiento para PS5 y Nintendo Switch 2
Videojuegos