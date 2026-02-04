La versión de Borderlands 4 para Nintendo Switch 2 ha sido «suspendida»

Take-Two y Gearbox habían hecho mucho alarde de que Borderlands 4 tendría una versión para Nintendo Switch 2 e incluso llegaron a decir que «era la consola perfecta para el juego». Sin embargo, esta versión no salió junto a las de PS5, Xbox Series X|S y PC, y no habían dado una fecha de lanzamiento oficial. Recientemente se había filtrado la supuesta fecha en que llegaría el juego a la nueva consola híbrida, pero eso no se cumplirá porque el desarrollo de esta versión ha sido «pausado».

Esta noticia llegó durante un reciente reporte financiero de Take-Two a sus accionistas y de inmediato removieron el juego de su lista de «próximos lanzamientos». En conversación con la publicación Variety, Alan Lewis —representante de la compañía— dijo lo siguiente:

“Tomamos la difícil decisión de pausar el desarrollo de esa versión. Seguimos centrados en ofrecer contenido de calidad poslanzamiento y mejoras continuas para hacer que el juego sea cada vez mejor para los jugadores. Seguiremos colaborando de cerca con nuestros amigos de Nintendo y próximamente lanzaremos PGA Tour 2K25 y WWE 2K26 para Switch 2. Estamos entusiasmados por traer más títulos a esa plataforma en el futuro”.

Como pueden notar, no dijo realmente nada sobre las razones que llevaron a suspender el lanzamiento de esta versión a pesar de que, según reportes, estaba prácticamente terminada.

Esto ha llevado a mucha especulación por parte de la comunidad. Muchos creen que el equipo de Gearbox estaba teniendo dificultades para mantener el rendimiento del juego a niveles aceptables en Switch 2 y otros creen que Take-Two decidió simplemente ahorrarse los costos de lanzamiento para enfocarse en promover GTA VI, que saldrá más adelante este año.

También resulta notable que no han dicho oficialmente que la versión para Switch 2 de Borderlands 4 está cancelada, sino que dicen que está «pausada». Eso ha hecho que algunos conserven la esperanza de que el juego sí sea lanzado para esta consola en el futuro, mientras que otros creen que simplemente es una elección muy específica de palabras con propósitos de no levantar demasiadas preguntas.

Borderlands 4 está disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.