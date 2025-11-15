La versión de la tetralogía de Corpse Party para nuestra región ha sido cancelada

A finales de mayo de 2025 conocimos que la desarrolladora japonesa MAGES se encontraba desarrollando un paquete que incluye cuatro de los títulos de la franquicia Corpse Party. La versión para Japón de este paquete llamado Corpse Party Tetralogy Pack llego al mercado el pasado 7 de agosto con soporte para subtítulos al inglés. Sin embargo, su lanzamiento para occidente fue aplazado y hoy por fin ha sido cancelado.

¿Por qué fue cancelada la versión para occidente de Corpse Party Tetralogy Pack?

XSEED Games, la compañía encargada de la distribución de Corpse Party Tetralogy Pack para occidente, declaró que el contenido de varios juegos de la colección no cumplía con las directrices actuales de la plataforma.

XSEED Games declaró lo siguiente:

Sabemos lo mucho que esperaban el lanzamiento del Corpse Party Tetralogy Pack. Aunque anteriormente lanzamos títulos de la serie Corpse Party en consolas y tiendas digitales occidentales, se nos ha informado de que el contenido de varios juegos del Tetralogy Pack no cumple con las directrices actuales de la plataforma. Como resultado, no podemos lanzar estos juegos como estaba previsto y, por lo tanto, hemos cancelado el lanzamiento físico del Corpse Party Tetralogy Pack, así como las ofertas digitales de los juegos de Corpse Party inéditos que aparecen en el Tetralogy Pack.

Pedimos disculpas por cualquier confusión y decepción que esto pueda haber causado. Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios de MAGES. para llevar Corpse Party II: Darkness Distortion a Occidente y compartiremos más detalles sobre su lanzamiento cuando sea posible. Gracias por su comprensión y su continuo apoyo a XSEED Games y a la franquicia Corpse Party.

Corpse Party Tetralogy Pack incluye los siguientes juegos

Corpse Party (2021)

Corpse Party: Book of Shadows

Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash

Corpse Part: Blood Drive

Vía: Gematsu