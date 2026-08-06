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La versión nativa de Minecraft para Nintendo Switch 2 llega en octubre con todas las mejoras gráficas y paquete de Super Mario

"It's a me, Minecraft!"

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El segundo juego más vendido de la historia, Minecraft, ya tiene fecha de lanzamiento para Nintendo Switch 2. Esta versión del ya clásico de Mojang Studios estará disponible el 27 de octubre del 2026. Minecraft será compatible con Vibrant Visuals en Nintendo Switch 2 para obtener mejores efectos gráficos. Además, el paquete Super Mario Mash-Up se actualizará. Quienes tengan Minecraft en Nintendo Switch podrán actualizarlo a Switch 2.

«Permítanme explicarles por qué estamos tan emocionados. En primer lugar, Nintendo Switch 2 da vida al mundo de Minecraft con Vibrant Visuals, que se establece como la experiencia visual predeterminada. Esto significa iluminación mejorada, efectos de sombras y mucho más; incluso podrán disfrutar de contenido compatible con Vibrant Visuals en todo el contenido compatible de Minecraft Marketplace», señala Mojang.

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«El popular pack Super Mario Mash-Up también se actualiza para sacarle el máximo partido a sus gráficos Vibrant Visuals. Recuerda que el pack Super Mario Mash-Up es exclusivo de las versiones de Minecraft para Nintendo, e incluye un mundo personalizado con temática de Mario, música y aspectos únicos. Explora lugares emblemáticos como el castillo de Peach y la Plaza Delfino dentro de Minecraft«.

Los gráficos Vibrant Visuals no están disponibles en algunos modos de juego, como la pantalla dividida y al usar ciertos mundos y contenido del Marketplace.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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