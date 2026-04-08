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La versión para Nintendo Switch 2 de 007 First Light ha sido aplazada

Elegantemente tarde.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El nuevo juego de James Bond que viene de mano de los creadores del genial Hitman: World of Assassination ya habían aplazado el juego de abril al 27 de mayo y si ustedes planean jugarlo en PS5, Xbox Series X|S o en PC, parece que esa fecha ya es definitiva… pero si quieren jugarlo en Nintendo Switch 2 van a tener que esperar un poco más.

Mediante una publicación en las redes sociales oficiales del juego, IO Interactive anunció que la versión de Nintendo Switch 2 de su esperado título saldrá «más adelante este verano», lo que significa que lo veremos en algún momento del tercer trimestre del año 2026. No dieron una fecha de lanzamiento definida.

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Aunque no dijeron exactamente las razones del aplazamiento, agregaron lo siguientes

Nos emociona ver a los jugadores descubrir la historia de origen de James Bond reimaginada y esperamos ofrecerles la mejor experiencia de juego posible en todas las plataformas.

Esto seguramente significa que tenían problemas con el rendimiento de la versión de 007 First Light para Nintendo Switch 2 y la aplazaron con la esperanza de que el tiempo extra de desarrollo les permita sacar este juego de James Bond en buenas condiciones.

A pesar de ser una consola relativamente nueva, algunos desarrolladores han reportado problemas con el rendimiento de los juegos modernos para ella. Definitivamente no es una consola tan poderosa como PS5 o Xbox Series X|S.

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007 First Light será un juego de acción, aventura y sigilo en el que controlaremos a un James Bond más joven de lo usual, cuando apenas se está haciendo un nombre dentro de MI6 y no se ha ganado su número de agente doble cero.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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