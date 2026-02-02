La versión para Nintendo Switch de Apex Legends dejará de funcionar

Aunque tenía claros problemas, muchos considerábamos que era un pequeño milagro que Respawn Entertainment hubiera logrado hacer una versión de Apex Legends para Nintendo Switch —una consola que no podía equipararse en poder bruto a sus contemporáneas— y que hubiera logrado mantenerla durante tanto tiempo. Tristemente, su tiempo llegó a su final. Igual que como viene pasando con versiones para consolas «viejas» de otros juegos como servicio, ésta también dejará de funcionar.
Mediante una publicación en las cuentas oficiales del juego en redes sociales, Respawn y Electronic Arts anunciaron que la versión del juego para Switch dejará de recibir actualizaciones de contenido después de la temporada 29 y que dejará de funcionar el martes 4 de agosto de 2026, fecha en que comenzaría la temporada 30
La buena noticia es que no vamos a perder nuestro progreso, los objetos que hayamos adquirido ni el balance que tengamos porque todo está asociado a nuestra cuenta EA y será transferido a Nintendo Switch 2 si adquirimos esa consola, incluso si lo hacemos después del 4 de agosto. Por supuesto, eso es poco consuelo para los jugadores que no estén interesados o no puedan conseguir esa consola.
Aunque esta noticia entristece, sabíamos que era inevitable y al menos agradecemos que EA nos está avisando con más de seis meses de anticipación. La versión para Nintendo Switch de Apex Legends salió originalmente el 9 de marzo de 2021 (poco más de un año después de las otras versiones) y alcanzará a tener una «vida» de más de cinco años.
Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (por ahora), Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store. Había una versión para dispositivos móviles, pero dejó de funcionar en 2023.