Videojuegos

La versión para Nintendo Switch de Apex Legends dejará de funcionar

Pasará a ser una leyenda.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Aunque tenía claros problemas, muchos considerábamos que era un pequeño milagro que Respawn Entertainment hubiera logrado hacer una versión de Apex Legends para Nintendo Switch —una consola que no podía equipararse en poder bruto a sus contemporáneas— y que hubiera logrado mantenerla durante tanto tiempo. Tristemente, su tiempo llegó a su final. Igual que como viene pasando con versiones para consolas «viejas» de otros juegos como servicio, ésta también dejará de funcionar.

Mediante una publicación en las cuentas oficiales del juego en redes sociales, Respawn y Electronic Arts anunciaron que la versión del juego para Switch dejará de recibir actualizaciones de contenido después de la temporada 29 y que dejará de funcionar el martes 4 de agosto de 2026, fecha en que comenzaría la temporada 30

- Publicidad -

La buena noticia es que no vamos a perder nuestro progreso, los objetos que hayamos adquirido ni el balance que tengamos porque todo está asociado a nuestra cuenta EA y será transferido a Nintendo Switch 2 si adquirimos esa consola, incluso si lo hacemos después del 4 de agosto. Por supuesto, eso es poco consuelo para los jugadores que no estén interesados o no puedan conseguir esa consola.

Aunque esta noticia entristece, sabíamos que era inevitable y al menos agradecemos que EA nos está avisando con más de seis meses de anticipación. La versión para Nintendo Switch de Apex Legends salió originalmente el 9 de marzo de 2021 (poco más de un año después de las otras versiones) y alcanzará a tener una «vida» de más de cinco años.

Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (por ahora), Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store. Había una versión para dispositivos móviles, pero dejó de funcionar en 2023.

Más de Apex Legends

El evento Masacre invernal llega a Apex Legends con aerotablas y nuevas skins
 El evento Masacre invernal llega a Apex Legends con…
El evento de navidad de Apex Legends trae skins muy divertidas
 El evento de navidad de Apex Legends trae…
El evento ‘Supersónico’ trae alta velocidad y recompensas gratis a Apex Legends
 El evento ‘Supersónico’ trae alta velocidad y recompensas…
Apex Legends nos pondrá a «sembrar el caos» con el nuevo evento de Halloween 2025
 Apex Legends nos pondrá a «sembrar el caos»…
Nuestros rivales en Apex Legends van a explotar (literalmente) en el nuevo evento Hierro Salvaje
 Nuestros rivales en Apex Legends van a explotar…
Podremos correr por las paredes en el evento Juegos galácticos de Apex Legends
 Podremos correr por las paredes en el evento…
Más de:
Apex Legends Apex Legends
La categoría ‘Mejor banda sonora de videojuego’ no fue la única representación videojueguil en los Grammy 2026
El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter ya tiene fecha de lanzamiento
The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon – Reseña (PC)
Para una gran cantidad de desarrolladores de videojuegos, la IA generativa no es más que robo y plagio
Acciones en bolsa de varias empresas de videojuegos a la baja tras anuncio de Google
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter ya tiene fecha de lanzamiento
Siguiente artículo La categoría ‘Mejor banda sonora de videojuego’ no fue la única representación videojueguil en los Grammy 2026
No hay comentarios

Lo último

Rápidos y furiosos 11 ya tiene título oficial y fecha de estreno
Cine y TV
Explicamos la película Terror en Silent Hill: Regreso al infierno, sus cambios respecto al juego y por qué los fans la odiaron
Cine y TV
Fortnite recibirá personajes de Honkai Star Rail, parece que serán estos dos
Videojuegos
Ya podemos votar por los ‘Robot Masters’ creados por fans en la competencia de Mega Man: Dual Override
Videojuegos