La versión para Switch 2 de Elden Ring agregará dos nuevas clases de personaje, conózcanlas aquí

El anuncio del nuevo juego The Duskbloods para la nueva consola de Nintendo fue la noticia que más atención recibió por parte de los fanáticos de las obras de FromSoftware. Eso causó que no se pusiera mucho cuidado a la revelación de Elden Ring: Tarnished Edition para Switch 2, la cual será una versión que agregará varias novedades a la megapopular aventura en las Tierras Intermedias, incluyendo dos nuevas clase de personaje que no estaban antes.

El pasado martes 6 de mayo de 2025 se celebró en Tokio, Japón, un evento llamado FromSoftware Games Event Spring 2025. Allí, los creadores de la serie Souls hablaron un poco de su actual trabajo, incluyendo las novedades que tendrá la nueva versión de su juego para la sucedora de Nintendo Switch.

Cuando Elden Ring: Tarnished Edition salga a la venta este año para Nintendo Switch 2, tendrá varias novedades como tres apariencias para Torrent —nuestra montura— cuatro nuevas piezas de armadura, armas, técnicas de combate y algunos objetos nuevos, además de dos nuevas clases de personaje que podremos elegir al comienzo del juego:

Caballero de los Idus

Caballero pesado

Pueden ver una imagen de las dos nuevas clases a continuación, cortesía de Famitsu.

Durante la presentación no revelaron los detalles sobre las características de estas dos nuevas clases, pero parece seguro apostar que el Caballero Pesado se especializará en llevar armadura con alto nivel de defensa y mucho peso.

Si quieren probar las dos nuevas clases Caballero de los Idus, Caballero Pesado y demás novedades que agregarán en Elden Ring: Tarnished Edition, no necesitan comprar una consola Nintendo Switch 2. El ‘Tarnished Pack’ con todo el nuevo contenido estará disponible también para el juego en otras plataformas y aunque no podemos confirmarlo, todo parece indicar que será gratis.