Lanzamiento de GTA 6 aplazado hasta noviembre del 2026, siguiendo la tradición de Rockstar Games

Como ha sido costumbre en lanzamientos previos de la franquicia Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, Rockstar games anunció que el esperadísimo mundo abierto GTA 6 se lanzará hasta el 19 de noviembre del 2026.

«Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen», señaló Rockstar Games a través de Twitter/X.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and deserve. — Rockstar Games

Oficialmente ignoramos si las razones internas tengan que ver con los recientes despidos reportados. Sin embargo, lo más natural es la falta de tiempo para pulir la versión final de GTA 6. Este tipo de juegos requiere una colosal cantidad de tiempo para corregir errores de programación, refinar detalles y compatibilidad con las plataformas elegidas, en este caso PS5 y Xbox Series X/S. Este nuevo cambio seguramente moverá los lanzamientos de otras compañías que estaban planeados para finales del 2026.

GTA 6 nos vuelve a llevar a Vice City pero en el estado de Leonida, la primera versión HD de la ciudad tropical, con nuevos ambientes y naturaleza a introducir.

Del tercer trimestre del 2025 como tentativa, la última fecha de lanzamiento de GTA 6 era para el 26 de mayo del 2026.