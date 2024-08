Lanzamientos de juegos más importantes en agosto (2024)

Dejamos en el mundo real un agitado julio atrás, para adentrarnos en el maravilloso mundo de los lanzamientos de juegos. Eso no quiere decir que no nos duelan los despidos masivos de desarrolladores, una práctica absolutamente inaceptable de las grandes compañías. Entre largamente esperadas secuelas como World of Goo 2, SteamWorld Heist 2 y Visions of Mana, también hay un nuevo mundo abierto de Star Wars y una nueva novela visual de Famicom Detective Club.

A continuación, el listado de lanzamientos de juegos en agosto del 2024.

¿Qué lanzamientos de juegos hay en agosto del 2024?

Star Wars: Bounty Hunter (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 1ro de agosto

Thank Goodness You’re Here! (PC, PS4, PS5, Switch) – 1ro de agosto

Tomba: Special Edition (PC, PS5, Switch) – 1ro de agosto

World of Goo 2 (PC, Switch) – 2 de agosto

Pepper Grinder (PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 6 de agosto

Cat Quest 3 (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 7 de agosto

SteamWorld Heist 2 (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 8 de agosto

Arco (PC, Switch) – 15 de agosto

Black Myth: Wukong (PC, PS5, XSX/S) – 20 de agosto

Concord (PC, PS5) – 23 de agosto

World of Warcraft: The War Within (PC) – 26 de agosto

Core Keeper (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 27 de agosto

Emio: The Smiling Man (Switch) – 29 de agosto

Gundam Breaker 4 (PC, PS4, PS5, Switch) – 29 de agosto

Monster Jam Showdown (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 29 de agosto

Visions of Mana (PC, PS4, PS5, XSX/S) – 29 de agosto

Star Wars Outlaws (PC, PS5, XSX/S) – 30 de agosto

¿Cuál de los lanzamientos de agosto te llama la atención? Te invitamos a dejar tu comentario.