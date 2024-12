Lanzamientos de juegos más importantes en diciembre (2024)

Dejando atrás a noviembre y alistándonos para la temporada de premios a lo mejor del año, tenemos medio mes relativamente corto pero con buenos juegos. Entre los lanzamientos de juegos más importantes para diciembre, el último RPG del creador de Final Fantasy finalmente llega a consolas como Fantasian Neo Dimension. Los personajes del universo Marvel se suman al género de los ‘hero shooters’. Por último y no menos importante, Indiana Jones and the Great Circle trae de vuelta al intrépido profesor de arqueología en una aventura original narrada entre las películas clásicas.

A continuación, el listado de lanzamientos de juegos en diciembre del 2024.

Lollipop Chainsaw RePop (PS4, XBO) – 2 de diciembre

Warhammer 40,000: Darktide (PS5) – 3 de diciembre

Antonblast (PC, Switch) – 3 de diciembre

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (Switch) – 5 de diciembre

Infinity Nikki (PC, PS5, iOS, Android) – 5 de diciembre

Fantasian Neo Dimension (PC, PS4, PS5, XSX/S, Switch) – 5 de diciembre

Marvel Rivals (PC, PS5, XSX/S) – 6 de diciembre

Indiana Jones and the Great Circle (PC, XSX/S) – 9 de diciembre

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 10 de diciembre

Resident Evil 2 [Remake] (Mac, iPhone, iPad) – 10 de diciembre

Monument Valley 3 (Netflix para Android) – 10 de diciembre

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 10 de diciembre

The Finals (PS4) – 12 de diciembre

