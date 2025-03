Lanzamientos de juegos más importantes en marzo (2025)

Los juegos de febrero fueron más bien pocos, pero en marzo los lanzamientos comienzan a tomar forma con una considerable cantidad para todas las plataformas. En marzo, previo a la revelación completa de Nintendo Switch 2, la consola híbrida finalmente ve uno de sus grandes relanzamientos de Wii U con Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Por su parte, Xbox y PC le apuestan a un exclusivo como 33 Immortals, mientras que Ubisoft por fin concreta su viaje a Japón con Assassin’s Creed Shadows. La serie Atelier vuelve a brillar con Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land, del que estamos seguros es solo una de varias entregas.

A continuación, el listado de lanzamientos de juegos en marzo del 2025.

¿Qué lanzamientos de juegos hay en marzo del 2025?

Carmen Sandiego (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch, iOS, Android) – 4 de marzo

Split Fiction (PC, PS5, XSX/S) – 6 de marzo

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 6 de marzo

The New Denpa Men (iOS, Android) – 10 de marzo

Wanderstop (PC, PS5, XSX/S) – 11 de marzo

WWE 2K25 (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 14 de marzo

MLB The Show 25 (PS5, XSX/S, Switch) – 18 de marzo

33 Immortals (PC, XSX/S) – 18 de marzo

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition (PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 20 de marzo

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) – 20 de marzo

Assassin’s Creed Shadows (PC, PS5, XSX/S) – 20 de marzo

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 21 de marzo

Bleach: Rebirth of Souls (PC, PS4, PS5, XSX/S) – 21 de marzo

Atomfall (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 27 de marzo

Hitman: World of Assassination (PSVR2) – 27 de marzo

The First Berserker: Khazan (PC, PS5, XSX/S) – 27 de marzo

Rain World: The Watcher [DLC] (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 28 de marzo

inZOI (PC) – 28 de marzo

¿Cuál de los lanzamientos de marzo te llama la atención? Te invitamos a dejar tu comentario.