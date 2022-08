Lanzamientos de juegos más importantes en septiembre (2022)

Los lanzamientos de agosto no fueron tan marcados en materia de platos fuertes. Septiembre del 2022 nos recibe como un mes de interesantes lanzamientos de juegos y es en parte la transición a la nebulosa tormenta de otoño. Desde los primeros días encontramos el ‘polémico remake’ de The Last of Us y un poco más adelante Nintendo con sus guerras de pintura en Splatoon 3. Square Enix tampoco suelta su liderato este año, con otros dos títulos RPG, uno de estrategia y otro de acción.

A continuación, el listado de lanzamientos de juegos en septiembre del 2022.

¿Qué lanzamientos de juegos habrá en septiembre del 2022?

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 1ro de septiembre

Mythbusters: The Game (PC) – 1ro de septiembre

The Last of Us Part 1 (PS5) – 2 de septiembre

Temtem (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch) – 6 de septiembre

Disney Dreamlight Valley (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 6 de septiembre

Circus Electrique (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 6 de septiembre

Kaichu: The Kaiju Dating Sim (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 7 de septiembre

Tower Princess (PC, PS4, Switch) – 8 de septiembre

Steelrising (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 8 de septiembre

White Day: A Labyrinth Named School (PS5, Xbox Series X/S, Switch) – 8 de septiembre

Splatoon 3 (Switch) – 9 de septiembre

NBA 2K23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 9 de septiembre

Return to Monkey Island (PC, Switch) – 19 de septiembre

Soulstice (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 20 de septiembre

The Diofield Chronicle (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 22 de septiembre

Serial Cleaners (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 22 de septiembre

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic (PC) – 26 de septiembre

Hokko Life (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 27 de septiembre

Life is Strange Arcadia Bay Collection (Switch) – 27 de septiembre

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 29 de septiembre

Valkyrie Elysium (PS4, PS5) – 29 de septiembre

Blade Assault (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 30 de septiembre

FIFA 23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia) – 30 de septiembre

