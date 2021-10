Lara Croft finalmente llegará a Switch, pero con sus ‘spin-off’

Tomb Raider ha estado ausente en la consola híbrida de Nintendo con ya más de cuatro años en el mercado. Aprovechando el aniversario 25 de la franquicia, Square Enix anunció los primeros juegos en ser adaptados a Switch. Lamentablemente no se trata de la trilogía ‘reboot’ de Crystal Dynamics.

Lara Croft and the Guardian of Light y Lara Croft and the Temple of Osiris llegarán a la consola de Nintendo en 2022. Estos juegos, también desarrollados por Crystal Dynamics, son ‘spin-off’ de multijugador cooperativo local para dos, con el diseño clásico de Lara y personajes nativos invitados. Feral Interactive está encargado de las adaptaciones.

Lara Croft and the Guardian of Light es un título isométrico lanzado en 2010 para PS3, Xbox 360, PC y iOS. Lara está acompañada por Totec, un antiguo guerrero Maya con un escudo que puede ser usado como plataforma. Y lanzas que pueden clavarse en las paredes para que Lara se apoye en ellas.

Lara Croft and the Temple of Osiris, por su parte, es una secuela de 2014 para PS4, Xbox One y PC. Su estilo es igual al de su predecesor pero permite hasta cuatro jugadores, cada uno con sus propios personajes y habilidades.

Square Enix igualmente reveló que el título móvil Tomb Raider Reloaded, en desarrollo, permitirá a los jugadores escoger algunas de las actrices de voz en la historia de Lara Croft. Entre ellas se encuentran: Shelley Blond (Tomb Raider), Judith Gibbins (Tomb Raider 2 / 3), Jonell Elliott (Tomb Raider 4, 5, 6) o Keeley Hawes (Tomb Raider Legend / Anniversary / Underworld).

Fuente: Tomb Raider Twitter