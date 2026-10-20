Las cartas de dos tipos debutan en JCC Pokémon Pocket con la nueva expansión Fusión Dual

The Pokémon Company anunció que las cartas de dos tipos debutarán en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket con la nueva expansión Fusión Dual, disponible a partir del 29 de octubre, antes del segundo aniversario de la aplicación. Los sobres especiales también harán su debut JCC Pokémon Pocket y los fans podrán disfrutar próximamente de emocionantes novedades en la aplicación, incluidas misiones de evento dedicadas a Pikachu.

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Expansión Fusión Dual

Los entrenadores podrán descubrir nuevas estrategias con el debut de las cartas que combinan dos tipos en una sola: Mega Mewtwo X ex, de tipo Psíquico y Lucha, y Mega Greninja ex, de tipo Agua y Oscuro. Pokémon populares como Pikachu, Venusaur, Charizard y Blastoise también tendrán nuevas cartas e ilustraciones que los fans podrán descubrir.

Sobre Especial: Primeros Compañeros

Los sobres especiales harán su debut en JCC Pokémon Pocket. A diferencia de los sobres de refuerzo habituales, se pueden abrir utilizando energía para sobres especiales, que se recarga una vez por semana, y cada sobre garantiza una carta de rareza ★★. Sobre Extraordinario: Primeros Compañeros estará disponible del 31 de octubre al 26 de diciembre e incluirá cartas de los primeros compañeros Pokémon que se encuentran en cada una de las nueve regiones descubiertas en el mundo Pokémon.

Misiones Pika Pika! Pikachu

Para celebrar los 30 años del JCC Pokémon, habrá misiones de evento especiales disponibles del 20 de octubre de 2026 al 20 de octubre de 2027. Los jugadores podrán iniciar sesión durante 10 días para obtener una carta inmersiva especial de Pikachu ex, disponible únicamente durante este evento, sobres Pika Pika! Pikachu con una variedad de cartas de Pikachu y nuevos accesorios.

Próximos eventos

Los jugadores también podrán disfrutar próximamente de varios eventos emocionantes en JCC Pokémon Pocket, entre ellos la campaña de celebración del segundo aniversario, eventos temáticos de cartas promocionales, diversas misiones nuevas y más.