Recientemente hubo una pequeña controversia por la llegada de cierto personaje que por su trasfondo muchos jugadores consideraban inapropiado tener en la batalla campal. Pues aquí tienen cuatro más. Ya está confirmado que las chicas de la novela visual de terror Doki Doki Literature Club van a llegar a Fortnite en forma de skins.

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El más reciente video oficial sobre el contenido que llegará a la tienda en los próximos días confirmó el rumor que existía de que Sayori, Yuri, Natsuki y Monika tendrían atuendos en el juego. Este ‘crossover’ estará disponible a partir del viernes 27 de noviembre de 2026.

YOU THERE! PREPARE YOURSELF! For a look at this week’s Shop, that is 🤫 pic.twitter.com/5uDuKxhtye — Fortnite (@Fortnite) November 26, 2026

Por lo que podemos ver, las skins de Doki Doki Literature Club que se pondrán a la venta en Fortnite son de las cuatro chicas principales:

Atuendo de Monika

Atuendo de Natsuki

Atuendo de Yuri

Atuendo de Sayori

Seguramente también tendremos mochilas retro, picos y otros objetos cosméticos temáticos de la obra de Dan Salvato. Pueden ver cómo lucirán en el juego en la siguiente imagen.

Esta noticia causó de inmediato varias reacciones en la comunidad de fans de DDLC. Por un lado están los que se encuentran felices de que sus personajes favoritos lleguen a Fortnite, por otro están los que ya se encuentran criticando el diseño que tendrán las skins, pues no lucen nada bien en la imagen revelada. También están los que critican lo mucho que desentonan estos personajes conocidos por las cosas terribles que les pasan en el juego en un título de acción y tiroteos. En Doki Doki Literature Club, Sayori, Yuri y Natsukison víctimas de terribles abusos que las llevan a situaciones violentas y perturbadoras, un contexto que no existe en Fortnite y que hace que se sienta inapropiado que estén allí.

¿Qué opinan ustedes?

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.