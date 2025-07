Las colaboraciones de Lara Croft y Tomb Raider se salen de las manos con World of Tanks, que también presenta a Duke Nukem

Lara Croft, protagonista de Tomb Raider, ha participado en una cada vez más grande cantidad de videojuegos que no tienen mucho que ver con su ámbito, tales como War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius y Call of Duty. La famosa británica aristócrata y saqueadora de tumbas ahora se suma a World of Tanks, en lo que suponemos es otra forma de invertir su fortuna como un pasatiempo, aparte de tomar artefactos antiguos que no le corresponden. Además de Tomb Raider / Lara Croft en World of Tanks, la franquicia Duke Nukem también tiene un evento especial en lo que parece ser una temática muy noventera para el juego de tanques.

En el próximo Pase de Batalla Especial de World of Tanks, Duke Nukem y Lara Croft de Tomb Raider tendrán sus propios tanques personalizados al protagonizar dos capítulos separados de Caminos del Héroe del 10 al 21 de julio. Según el tráiler de lanzamiento, el capítulo de Lara tendrá 30 fases, mientras que el de Duke tendrá 40.

Keeley Hawes retoma su papel como Lara Croft de varios juegos de Tomb Raider lanzados antes del reinicio de 2013, así como de Lara Croft and the Guardian of Light. Aunque Lara no es precisamente conocida por usar un tanque, su vehículo predilecto en este juego es un versátil tanque medio estadounidense de nivel VIII que incluye muchas de sus herramientas arqueológicas, como su hacha, cuerdas, cables, un cabrestante y más.

Jon St. John, la voz original y única de Duke Nukem, también retoma su icónico papel para esta aparición especial. A diferencia de Lara, Duke, al volante de un tanque, se siente muy a la altura de su personaje. Su vehículo es un TS-6 de propulsión nuclear, un tanque pesado de asalto estadounidense de nivel IX. Como es lógico, incluye gran parte del armamento pesado de Duke, como ametralladoras láser, lanzagranadas y otros «sistemas de armas mejorados».

Los escenarios de Duke y Lara incluirán varios guiños a sus respectivas historias con el regreso de personajes, elementos cosméticos y coleccionables. Se creó un nuevo tema de Lara Croft para este evento, mientras que el tema ‘Grabbag’ de Duke Nukem se usará en su parte del juego.

World of Tanks está disponible en todas las plataformas de anterior y actual generación, así como dispositivos móviles.