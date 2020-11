Las expansiones de Cyberpunk 2077 serán reveladas después del lanzamiento

CD Projekt RED ha informado que ya no dará detalles del contenido adicional que recibirá Cyberpunk 2077. El estudio ha dicho que luego de su serie de retrasos, ha decidido que lo mejor es esperar y dará más información en el 2021.

Dadas las circunstancias de este tormentoso lanzamiento y las primeras filtraciones del juego que han comenzado a aparecer por internet, se consideraría prudente la decisión que ha tomado el desarrollador. Adicionalmente, la polémica por el trabajo bajo ‘crunch’ en el estudio no ha parado.

En un reporte financiero, el presidente de CD Projekt RED —Adam Kicinski— había dicho que el plan original era mostrar el contenido de expansión antes del lanzamiento de Cyberpunk 2077, pero con el último retraso, decidieron esperar hasta la salida al mercado para hablar sobre proyectos futuros.

Sobre el modo multijugador, Kicinski dijo que no han anunciado nada por el momento y cree que no es el mejor momento para discutirlo. El presidente cerró la llamada no sin antes decir que el estudio compartirá sus opiniones en el primer trimestre del 2021 para lo que viene.

Cyberpunk 2077 saldrá el próximo 10 de diciembre y CD Projekt RED se ha asegurado de que así sea.

Vía: DualShockers