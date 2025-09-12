Videojuegos

Las megapiedras de Greninja, Delphox y Chesnaught se obtendrán solo en combates clasificatorios de Leyendas Pokémon: Z-A

Internet obligado.

Durante el más reciente Nintendo Direct, The Pokémon Company y Game Freak revelaron las nuevas megaevoluciones para Leyendas Pokémon: Z-A, que incluyen a las últimas formas de los Pokémon iniciales en la región Kalos: Chesnaught, Delphox y Greninja. Sin embargo, las megapiedras evolutivas de estos Pokémon no estarán disponibles durante la partida normal, sino que para obtener las megapiedras de Greninja, Delphox y Chesnaught se necesitará una suscripción a Nintendo Switch Online.

Megapiedras que se obtienen al subir de rangoPrimera temporada de Combates ClasificatoriosSegunda temporada de combates clasificatoriosTercera temporada de combates clasificatoriosMegamundo Pokémon

El asunto es que las megapiedras se consiguen exclusivamente como recompensa en los combates clasificatorios en línea del Club de Combates Z-A. En los combates clasificatorios, puedes obtener tres tipos de recompensas: las recompensas normales que recibes después de cada combate, las recompensas de ascenso que recibes al subir de rango, y las recompensas de temporada que recibes cuando finaliza la temporada y que dependerán de tu rango. Solo podrás conseguir las megapiedras para Mega Chesnaught, Mega Delphox y Mega Greninja como recompensa por subir de rango.

Megapiedras que se obtienen al subir de rango

Primera temporada de Combates Clasificatorios

Disponibilidad: a partir del 16 de octubre

Recompensa: Greninjanita

Segunda temporada de combates clasificatorios

Disponibilidad: después de la 1ra temporada

Recompensa: Delphoxita

Tercera temporada de combates clasificatorios

Disponibilidad: después de la 2da temporada

Recompensa: Chesnaughtita

Recuerda que las megapiedras Greninjanita, Delphoxita y Chesnaughtita no se pueden conseguir durante el transcurso normal del juego. Las megapiedras que se pueden obtener como recompensa por subir de rango se volverán a distribuir en futuras temporadas. Los detalles sobre los combates clasificatorios de las futuras temporadas se anunciarán más adelante.

Leyendas Pokémon: Z-A sale el 16 de octubre para Nintendo Switch y Switch 2.

Megamundo Pokémon

