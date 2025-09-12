Las megapiedras de Greninja, Delphox y Chesnaught se obtendrán solo en combates clasificatorios de Leyendas Pokémon: Z-A

Durante el más reciente Nintendo Direct, The Pokémon Company y Game Freak revelaron las nuevas megaevoluciones para Leyendas Pokémon: Z-A, que incluyen a las últimas formas de los Pokémon iniciales en la región Kalos: Chesnaught, Delphox y Greninja. Sin embargo, las megapiedras evolutivas de estos Pokémon no estarán disponibles durante la partida normal, sino que para obtener las megapiedras de Greninja, Delphox y Chesnaught se necesitará una suscripción a Nintendo Switch Online.

El asunto es que las megapiedras se consiguen exclusivamente como recompensa en los combates clasificatorios en línea del Club de Combates Z-A. En los combates clasificatorios, puedes obtener tres tipos de recompensas: las recompensas normales que recibes después de cada combate, las recompensas de ascenso que recibes al subir de rango, y las recompensas de temporada que recibes cuando finaliza la temporada y que dependerán de tu rango. Solo podrás conseguir las megapiedras para Mega Chesnaught, Mega Delphox y Mega Greninja como recompensa por subir de rango.

Megapiedras que se obtienen al subir de rango

Primera temporada de Combates Clasificatorios

Disponibilidad: a partir del 16 de octubre

Recompensa: Greninjanita

Segunda temporada de combates clasificatorios

Disponibilidad: después de la 1ra temporada

Recompensa: Delphoxita

Tercera temporada de combates clasificatorios

Disponibilidad: después de la 2da temporada

Recompensa: Chesnaughtita

Recuerda que las megapiedras Greninjanita, Delphoxita y Chesnaughtita no se pueden conseguir durante el transcurso normal del juego. Las megapiedras que se pueden obtener como recompensa por subir de rango se volverán a distribuir en futuras temporadas. Los detalles sobre los combates clasificatorios de las futuras temporadas se anunciarán más adelante.

Leyendas Pokémon: Z-A sale el 16 de octubre para Nintendo Switch y Switch 2.