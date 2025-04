Las nuevas figuras Amiibo podrían haber subido de precio

De acuerdo con los listados de establecimientos comerciales, la nueva ola de figuras Amiibo costaría más que antes tras un posible aumento de precio. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recibirá nuevas figuras de Sidon, Riju, Yunobo y Tulin. También hay Amiibo para Street Fighter 6, Amiibo para Luke, Kimberly y Jamie. Las nuevas figuras en GameStop de Tears of the Kingdom costarían $30 USD cada una. Las figuras de Street Fighter 6 son aún más caras, a $40 cada una. El precio de venta recomendado de los primeros Amiibo –a finales del 2014– era de $13 USD.

En Best Buy, los de Zelda cuestan $20 USD y los de Street Fighter $30 USD. Sin embargo, es posible que esos listados se actualicen antes de que se activen las reservas. Al 21 de abril, Walmart actualizó la información sobre los nuevos precios de los Amiibo. Sus listados ahora coinciden con los de GameStop. Esto significa $30 para las figuras de Zelda y $40 para las de Street Fighter.

La situación con los videojuegos es volátil actualmente debido a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense. Existía la preocupación de que Nintendo aumentara el precio del ‘hardware’ de Switch 2 tras los retrasos en las reservas en Estados Unidos, pero la compañía confirmó que se mantendrá en $450 USD y $500 USD para el paquete con Mario Kart World. Sin embargo, los accesorios costarán más de lo anunciado previamente.