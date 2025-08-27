Las nuevas megaevoluciones reportadas para Leyendas Pokémon: Z-A

El próximo título de Game Freak en la longeva franquicia Pokémon nos lleva de vuelta a Kalos en ciudad Luminalia y con ello trae de vuelta una mecánica introducida en Pokémon X / Y, como es la megaevolución. Gracias a tráileres anteriores hemos visto que nuevas megaevoluciones se agregarán a las 46 ya conocidas –junto a las de Omega Ruby / Alpha Sapphire– en Leyendas Pokémon: Z-A, entre ellas Mega Dragonite y un polémico Mega Victreebel. Pero estas no son las únicas, por supuesto. En meses anteriores, especulaciones y presuntamente filtraciones han reportado un listado de candidatos a megaevolución que por el momento llevan dos oficialmente revelados de 27 posibles.

El ilustrador Icyboi33 se encargó de aportar su cuota visual al listado de reportadas filtraciones. Sin embargo, no podemos tomar sus diseños como la forma final de las mismas, si es que acaso son los Pokémon elegidos oficialmente para recibir nuevas megaevoluciones por parte de Game Freak. Ahora bien, llama la atención que del siguiente listado, los dos Pokémon ya revelados también hacen parte. Hay algunas diferencias en cuanto al diseño, pero como decimos, solo son imágenes de referencia.

Nuevas megaevoluciones para Leyendas Pokémon: Z-A

Estas son las posiblemente filtradas nuevas megaevoluciones Pokémon que introduciría Leyendas Pokémon Z-A:

Mega Clefable Mega Victreebel (revelado) Mega Starmie Mega Dragonite (revelado) Mega Meganium (sí, suena raro) Mega Feraligatr Mega Emboar Mega Froslass Mega Skarmory Mega Excadrill Mega Scolipede Mega Scrafty Mega Eelektross Mega Chandelure Mega Chesnaught Mega Delphox Mega Greninja Mega Pyroar Mega Malamar Mega Dragalge Mega Hawlucha Mega Eternal Flower Floette Mega Barbaracle Mega Zygarde Mega Drampa Mega Falinks

En días anteriores, también surgieron algunas imágenes presuntamente originales de Leyendas Pokémon: Z-A, donde no solo se confirman extraoficialmente las megaevoluciones de Scrafty, Starmie, Drampa, Froslass y Feraligatr, sino que también se suma Mega Aegislash con dos espadas más a su lado, que no estaba en el listado previo de ilustraciones.

Para completar certezas, The Pokémon Company revelaría el 28 de agosto una nueva megaevolución y la imagen promocional pone de candidatos a Hawlucha y Machamp. Resulta que Machamp ya tiene una forma Gigantamax de Galar –Pokémon que por lo general no tienen también megaevolución con cuatro excepciones–. Por esta razón, Hawlucha es por quien van todas las apuestas y coincidencialmente –tal vez no tanto– hace parte de la lista de nuevas megaevoluciones en Leyendas Pokémon: Z-A. En la ilustración se le ve con una nueva máscara de lucha libre.

Ready for the mega matchup of the millennium? 🤜💥🤛



Tune in August 28! YouTube Premiere – 6:00 a.m. PDT #PokemonLegendsZA pic.twitter.com/VbwaUUMdWY — Pokémon (@Pokemon) August 26, 2025

Los únicos Pokémon conocidos con megaevolución y forma Gigantamax son Venusaur, Charizard, Blastoise y Gengar, la terna de iniciales de Kanto y su popular Pokémon fantasma.

Megaevoluciones que regresan en Leyendas Pokémon: Z-A

Estas son las hasta ahora confirmadas megaevoluciones originales que regresan en Leyendas Pokémon Z-A:

Mega Charizard X

Mega Charizard Y

Mega Slowbro

Mega Kangaskhan

Mega Gyarados

Mega Ampharos

Mega Steelix

Mega Scizor

Mega Tyranitar

Mega Gardevoir

Mega Sableye

Mega Mawile

Mega Altaria

Mega Banette

Mega Absol

Mega Lopunny

Mega Lucario

Esto es lo que por el momento tenemos para reportar sobre las nuevas megaevoluciones en Leyendas Pokémon: Z-A. En opinión no podemos afirmar ni denegar unas u otras, ya que todos los Pokémon que no infrinjan la ley indirecta de no poder contar con megaevolución y forma Gigantamax, tienen posibilidad de recibir nuevas megaevoluciones.