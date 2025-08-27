Videojuegos

Las nuevas megaevoluciones reportadas para Leyendas Pokémon: Z-A

Mega rápidos y mega furiosos.

El próximo título de Game Freak en la longeva franquicia Pokémon nos lleva de vuelta a Kalos en ciudad Luminalia y con ello trae de vuelta una mecánica introducida en Pokémon X / Y, como es la megaevolución. Gracias a tráileres anteriores hemos visto que nuevas megaevoluciones se agregarán a las 46 ya conocidas –junto a las de Omega Ruby / Alpha Sapphire– en Leyendas Pokémon: Z-A, entre ellas Mega Dragonite y un polémico Mega Victreebel. Pero estas no son las únicas, por supuesto. En meses anteriores, especulaciones y presuntamente filtraciones han reportado un listado de candidatos a megaevolución que por el momento llevan dos oficialmente revelados de 27 posibles.

El ilustrador Icyboi33 se encargó de aportar su cuota visual al listado de reportadas filtraciones. Sin embargo, no podemos tomar sus diseños como la forma final de las mismas, si es que acaso son los Pokémon elegidos oficialmente para recibir nuevas megaevoluciones por parte de Game Freak. Ahora bien, llama la atención que del siguiente listado, los dos Pokémon ya revelados también hacen parte. Hay algunas diferencias en cuanto al diseño, pero como decimos, solo son imágenes de referencia.

Nuevas megaevoluciones para Leyendas Pokémon: Z-A

Estas son las posiblemente filtradas nuevas megaevoluciones Pokémon que introduciría Leyendas Pokémon Z-A:

nuevas megaevoluciones Pokémon Z-A
  1. Mega Clefable
  2. Mega Victreebel (revelado)
  3. Mega Starmie
  4. Mega Dragonite (revelado)
  5. Mega Meganium (sí, suena raro)
  6. Mega Feraligatr
  7. Mega Emboar
  8. Mega Froslass
  9. Mega Skarmory
  10. Mega Excadrill
  11. Mega Scolipede
  12. Mega Scrafty
  13. Mega Eelektross
  14. Mega Chandelure
  15. Mega Chesnaught
  16. Mega Delphox
  17. Mega Greninja
  18. Mega Pyroar
  19. Mega Malamar
  20. Mega Dragalge
  21. Mega Hawlucha
  22. Mega Eternal Flower Floette
  23. Mega Barbaracle
  24. Mega Zygarde
  25. Mega Drampa
  26. Mega Falinks

En días anteriores, también surgieron algunas imágenes presuntamente originales de Leyendas Pokémon: Z-A, donde no solo se confirman extraoficialmente las megaevoluciones de Scrafty, Starmie, Drampa, Froslass y Feraligatr, sino que también se suma Mega Aegislash con dos espadas más a su lado, que no estaba en el listado previo de ilustraciones.

nuevas megaevoluciones Pokémon Z-A

Para completar certezas, The Pokémon Company revelaría el 28 de agosto una nueva megaevolución y la imagen promocional pone de candidatos a Hawlucha y Machamp. Resulta que Machamp ya tiene una forma Gigantamax de Galar –Pokémon que por lo general no tienen también megaevolución con cuatro excepciones–. Por esta razón, Hawlucha es por quien van todas las apuestas y coincidencialmente –tal vez no tanto– hace parte de la lista de nuevas megaevoluciones en Leyendas Pokémon: Z-A. En la ilustración se le ve con una nueva máscara de lucha libre.

Los únicos Pokémon conocidos con megaevolución y forma Gigantamax son Venusaur, Charizard, Blastoise y Gengar, la terna de iniciales de Kanto y su popular Pokémon fantasma.

Megaevoluciones que regresan en Leyendas Pokémon: Z-A

Estas son las hasta ahora confirmadas megaevoluciones originales que regresan en Leyendas Pokémon Z-A:

  • Mega Charizard X
  • Mega Charizard Y
  • Mega Slowbro
  • Mega Kangaskhan
  • Mega Gyarados
  • Mega Ampharos
  • Mega Steelix
  • Mega Scizor
  • Mega Tyranitar
  • Mega Gardevoir
  • Mega Sableye
  • Mega Mawile
  • Mega Altaria
  • Mega Banette
  • Mega Absol
  • Mega Lopunny
  • Mega Lucario

Esto es lo que por el momento tenemos para reportar sobre las nuevas megaevoluciones en Leyendas Pokémon: Z-A. En opinión no podemos afirmar ni denegar unas u otras, ya que todos los Pokémon que no infrinjan la ley indirecta de no poder contar con megaevolución y forma Gigantamax, tienen posibilidad de recibir nuevas megaevoluciones.

