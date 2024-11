Las nuevas políticas de Steam obligan a las desarrolladoras a ser transparentes para vender DLC

La plataforma de videojuegos Steam ha dado un paso significativo para regular las prácticas cuestionables a la hora de vender pases de temporada. Estos paquetes de contenido adicional, que suelen venderse antes del lanzamiento completo de un juego, han generado cierta controversia debido a la falta de transparencia y a los retrasos o calidad en la entrega del contenido prometido.

Para poner fin a estas prácticas, Steam ha implementado nuevas reglas que obligan a los desarrolladores a ser más claros y precisos al momento de ofrecer contenidos DLC o paquetes y pases de temporada. A partir de ahora, los estudios deberán brindar exactamente qué contenido incluirá cada pase, así como las fechas de lanzamiento estimadas para cada elemento.

«Al ofrecer un pase de temporada, estás prometiendo contenido futuro», señala Steam en su comunicado. «En el proceso de lanzar un pase de temporada, se te pedirá que te comprometas con un plazo de lanzamiento para cada contenido del pase. Ese plazo de lanzamiento es un compromiso tanto con los clientes como con Steam».

¿Qué significa esto para los jugadores?

Actualmente, la practica que plpanea eliminar Steam la usa Bandai Namco con su pase de temporada de Tekken 8.

Gracias a estos cambios en las políticas de la tienda de Steam, los jugadores podrán conocer y tomar decisiones de compra con más conciencia. Al conocer de antemano el contenido y la fecha de lanzamiento estimada de cada DLC, podrán evaluar si el pase de temporada vale la pena o si prefieren esperar y comprar los contenidos por separado.

Además, Steam ha establecido medidas para proteger a los jugadores en caso de retrasos o cancelaciones. Por ejemplo, si un desarrollador no puede cumplir con la fecha de lanzamiento prometida, tendrá la opción de reprogramar el lanzamiento una sola vez, pero no más allá de tres meses. En caso de cancelación, los jugadores recibirán un reembolso por el contenido no entregado.

¿Por qué este cambio es importante?

Por otro lado Capcom, ArcSys y NetherRealm han optado por dar la información de sus pases antes del lanzamiento de su contenido.

Este cambio en favor de los jugadores marca un precedente en la industria de los videojuegos. Ya que, recientemente, han venido en aumento en las quejas de los jugadores relacionadas con los pases de temporada. Algunos de estos, según Steam, se han sentido engañados al descubrir que el contenido adicional no era lo que esperaban o que se demoraba mucho más de lo prometido. Al exigir mayor transparencia, la plataforma espera fomentar prácticas más justas y evitar que los jugadores se sientan explotados o engañados por los distribuidores.

¿Cuál es el impacto del cambio de políticas de Steam en la publicación de DLC y pases de temporada?

Ahora sabemos más o menos el espacio de tiempo que tendrá cada desarrolladora para lanzar sus contenidos.

Juegos de todos los géneros se verán afectados con este nuevo cambio de políticas de Steam. Sin embargo, la comunidad de juegos de pelea desde el lanzamiento de Street Fighter 4 ha sido particularmente afectada por las prácticas cuestionables relacionadas con los pases de temporada. Capcom, Bandai Namco y Arc System Works, entre otros desarrolladores, han lanzado juegos con pases de temporada incompletos, obligando a los jugadores a comprar contenido adicional sin saber exactamente si les gustaría lo que iban a recibir.

Se espera que las nuevas reglas de Steam influyan en la forma en que los desarrolladores de juegos de pelea abordan los pases de temporada. Compañías como Capcom, que ya han enfrentado críticas por sus prácticas, podrían verse obligadas a ajustar sus estrategias.

Fuente: Steam