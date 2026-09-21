Las posibilidades de Pokémon Ruby / Sapphire en Nintendo Switch se intensifican gracias a una publicación oficial

Si bien ha sido una suposición tras los lanzamientos de Pokémon FireRed / LeafGreen en la eShop de Nintendo Switch el pasado febrero, los fanáticos esperan pacientemente un anuncio oficial de Pokémon Ruby / Sapphire / Emerald originales de Game Boy Advance, para consolas Switch. Una de las cuentas oficiales de Pokémon en Twitter/X, publicó un video de 30 segundos de Ruby / Sapphire en una resolución sospechosamente superior a la de GBA. Esa es la cantidad de tiempo exacta que las consolas híbridas de Nintendo permiten grabar en video al dejar presionado el botón de captura.

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Este súbito aumento de calidad en un juego de cerca de 24 años (21 de noviembre del 2002 en Japón), hace pensar a los seguidores de estos clásicos que Game Freak prepara un anuncio oficial de dichos juegos para consolas Nintendo Switch y Switch 2 por medio de la eShop. En caso de ser cierto, sería muy posible que el lanzamiento de Emerald no sea simultáneo, pues incluso Crystal tuvo que esperar unos meses para arribar a la Consola Virtual de 3DS para no predar todas las ventas de Gold / Silver. Es natural que teniendo Emerald como opción, la gran mayoría solo comprarían dicha versión si solo pueden escoger una.

Por supuesto, cabe la posibilidad que el vídeo provenga simplemente de una emulación, lo cual explicaría la nitidez de la imagen. Sin embargo, dado que el contenido procede directamente de una cuenta oficial de Pokémon, la publicación ha generado aún más interés.

Por el momento, esto continúa siendo estrictamente un rumor o especulación. Ni Nintendo ni The Pokémon Company han anunciado el lanzamiento de Pokémon Ruby / Sapphire para Nintendo Switch ni Switch 2, mientras que finales de septiembre y octubre hacen parte de las fechas elegidas entre los presuntos reportes.