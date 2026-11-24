La busqueda del token de acceso a la tienda pirada, un tesoro en Fortnite que le permite a quienes lo encuentren obtener gratis todos los objetos de la tienda por varias semanas, tiene frustrados a muchos jugadores. Las probabilidades de conseguir esto u otros tesoros como los atuendos dorados es increiblemente baja. Pero antes de terminar la mini temporada Cazatesoros vamos a tener una útilma oportunidad de conseguir todos los tesoros con un porcentaje de aparición mayor en el evento Semana dorada y el día de la comunidad.

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La ‘Golden Week’ o semana dorada de Fortnite se celebrará entre el sábado 28 de noviembre y el sábado 5 de diciembre de 2026 durante estos días veremos los siguientes cambios:

Todos los tesoros de las semanas anteriores (atuendos dorados, vehículos pantallas de carga, pistas de improvisación, mochilas, picos, etc) estarán de regreso y se agregará la skin Capitán X dorado, pero lo más importante es que será tres veces más probable encontrar tesoros en los cofres.

Dentro de estas probabilidades se aumentarán las opciones de obtener vehículos y skins. Pero no se confíen porque dichas probabilidades seguirán siendo muy bajas.

TESORO PROBABILIDADES ANTERIORES SEMANA DORADA Vehículo dorado 1 en 7,813 1 en 1,563 (5x) Skin dorada 1 en 1,562,500 1 en 781,250 (2x) Pico 1 en 568 Sin cambios Mochila 1 en 568 Sin cambios Pista 1 en 391 Sin cambios Pantalla de carga 1 en 272 Sin cambios Artilugio 1 en 127 Sin cambios

Durante esta semana dirada también recibiremos el doble de Polvo de Espíritus y de PE de Espíritus en Fortnite. Habrán más cofres de Espíritus en el mapa y las variantes de Espíritus serán más comunes.

¿Pero qué hay del token de acceso a la tienda pirata? Las probabilidades de obtener el tesoro más deseado de Fortnite aumentarán durante la Hora del tesoro del sábado 28 de noviembre de 2026 junto con las probabilidades más altas hasta el momento de obtener vehículos y atuendos dorados.

TESORO PROBABILIDADES ANTERIORES HORA DEL TESORO Vehículo dorado 1 en 7,813 1 en 781 (10x) Skin dorada 1 en 1,562,500 1 en 104,167 (15x) TIENDA PIRATA 1 en 137,500 1 en 91,667 (1.5x)

Finalmente terminaremos la mini temporada Cazatesoros con un nuevo Día de la Comunidad de Fortnite en el que podemos conseguir más recompensas gratis:

Sombrila Dorada : Inicia sesión durante el día de la comunidad

: Inicia sesión durante el día de la comunidad Papel Dorado : Recompensa de Drops de Twitch durante el día de la comunidad

: Recompensa de Drops de Twitch durante el día de la comunidad Mochila retro : Recompensa de Drops de Twitch durante el día de la comunidad

: Recompensa de Drops de Twitch durante el día de la comunidad Skin Jonesy Dorado: Recompensa de Drops de Twitch durante el día de la comunidad

La skin de Charlotte Sensei dorada sería otorgada gratis a todos los dueños del pase de batalla.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.