Las referencias más divertidas que encontramos en LEGO Batman: El Legado del caballero de la noche

Como era de esperarse en un juego de LEGO, la nueva aventura del hombre murciélago está llena de humor. Mientras recorremos los niveles y el mundo semiabierto de Ciudad Gótica en LEGO Batman: El Legado del caballero de la noche encontramos innumerables huevos de pascua, chistes y referencias no solamente al universo de Batman y DC Comics, sino a la cultura pop. Son demasiados para nombrarlos todos, pero aquí están los que más nos gustaron.

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También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este título.

Ra’s Al-Ghul tiene una serie de habilidades especiales

Una de las primeras referencias que encontramos en LEGO Batman: El Legado del caballero de la noche es a la película Búsqueda Implacable (Taken), pues Ra’s dice la icónica frase del protagonista del filme: «Tengo una serie de habilidades especiales».

Liam Neeson, el protagonista de Taken interpretó a Ra’s al-Ghul en Batman Inicia.

Psicópata de Ciudad Gótica

Cuando Bruce Wayne le entrega su tarjeta de presentación a la asistente en la Torre Wayne, las demás personas le hacen la misma apreciación que a la tarjeta de uno de los personajes de la película Psicópata Americano.

Christian Bale interpretó tanto a Patrick Bateman en Psicópata Americano como a Bruce Wayne/Batman en Batman Inicia, El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende.

Sueños de fuga

Una de nuestras referencias favoritas en LEGO Batman: El Legado del caballero de la noche nos muestra a un prisionero de Arkham con una cuchara frente a un afiche de una chica cavernícola.

Esta es una referencia a la película Sueños de fuga (The Shawshank Redemption), donde el protagonista está en prisión injustamente y cava un túnel desde su celda con una cuchara, el cual cubre con un afiche de Raquel Welch en la película Un millón de años a.c.

Bat-mite es un otaku

En la tienda de Bat-Mite podemos encontrar referencias a diferentes series de anime/manga.

Dragon Ball Z

Akira

Card Captor Sakura

Gundam (u otra serie de mecha)

(u otra serie de mecha) Naruto

One Piece

Attack on Titan

Y hablando de Akira, en el capítulo 5 vemos a Batman haciendo el icónico derrape de Kaneda.

Como diría Frank Reynolds

Durante la pelea contra el Pingüino, el dice la frase «Anyway, I started blasting», («Como sea, comencé a disparar»). Esta es una frase muy icónica del personaje Frank Reynolds de la serie estadounidense Siempre hay sol en Filadelfia (It’s Always Sunny in Philadelphia)

El actor que interpretó a Frank Reynolds es Danny DeVito, que también interpretó a El Pingüino en Batman Regresa.

Pinta la cerca, Dick-san

El montaje del entrenamiento de Dick Grayson en el capítulo 3 hace referencias a las películas Karate Kid y Rocky.

Yabba-Dabba Do!

En el museo de Gótica encontramos una exposición prehistórica con un auto que nos recuerda mucho al Troncomovil, el carro de Pedro Picapiedra en la serie animada Los Picapiedra.

Que atractivo es Tom Hardy

En El Caballero de la noche asciende, Bane es interpretado por Tom Hardy, que no muestra su rostro. Cerca del final del juego, desenmascaran la versión LEGO de Bane y vemos que hicieron su rostro basado en el del actor, claramente representado por sus icónicos labios.

Profit!

Otras referencias al universo de Batman

Nada menos comenzar el juego descubrimos que el pequeño Bruce Wayne es fanático del Fantasma Gris, un superhéroe de ficción del mundo de Batman inspirado en La Sombra que apareció por primera vez en Batman: la serie animada

En la Galería de Arte encontramos referencias a los orígenes e historia de Batman en los cómics, incluyendo una imagen de los creadores del personaje Bob Kane y Bill Finger y las portadas de la primera aparicipon del personaje en Detective Comics y El Retorno del Caballero de la noche.

En la misma Galería de arte encontramos referencias a otros personajes de DC Comics, como el Laso de la Verdad de Wonder Woman y la Linterna de Linterna Verde.

Los nombres de algunos edificios y personajes de Ciudad Gótica en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche son referencias a nombres importantes de la historia del personaje.

Miller and Moore son referencia a los escritores Frank Miller (El Regreso del Caballero de la Noche) y Alan Moore (La Broma Asesina)

son referencia a los escritores Frank Miller (El Regreso del Caballero de la Noche) y Alan Moore (La Broma Asesina) Beatty, Pulido y Martin son referencias a los autores y artistas de cómics Scott Beatty, Javier Pulido y Martin Pasko ( o Marcos Martín).

son referencias a los autores y artistas de cómics Scott Beatty, Javier Pulido y Martin Pasko ( o Marcos Martín). West and Ward se refiere a Adam West y a Burt Ward, los actores que interpretaron a Batman y Robin en la serie de los años 60.

se refiere a Adam West y a Burt Ward, los actores que interpretaron a Batman y Robin en la serie de los años 60. Conroy «La voz de Gótica» es una referencia a Kevin Conroy, la voz de Batman en inglés en la serie animada y algunos de los videojuegos.

La intro del capítulo 4 es una recreación de la legendaria introducción de Batman: la serie animada.

Algunos letreros de Ciudad Gótica son referencias a personajes que no aparecen en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche, haciendo un guiño a obras de teatro.

El Fantasma de la genial película animada La Máscara del Fantasma referenciando El fantasma de la ópera.

de la genial película animada La Máscara del Fantasma referenciando El fantasma de la ópera. Music Meister referenciando al musical de La novicia rebelde

referenciando al musical de La novicia rebelde El músical ‘Bats’ con Man-Bat es una clara alusión a la infame Cats.

es una clara alusión a la infame Cats. Love Me con Mary Louise Dahl es Baby Doll , la pequeña villana de la serie animada.

, la pequeña villana de la serie animada. Les Minifigures es, por supuesto, una referencia a Les Miserables

No es una referencia teatral, pero hay un anuncio de una clínica que tiene al Doctor Hugo Strange como director.

Los ciudadanos capturados por El Guasón son disfrazados de versiones específicas del personaje:

César Romero de la serie de los 60

de la serie de los 60 Joaquín Phoenix de Guasón y Guasón 2: Folie a Deux

La canción que suena durante los créditos nos traerá mucha nostalgia a quienes vimos las películas del hombre murciélago en los años 90 porque es Kiss from a Rose de Seal, de la banda sonora de Batman Eternamente.

Otras referencias que encontramos:

En camino hacia el templo de la Liga de las Sombras hay un avión accidentado de Aerolíneas Shiva, referencia a Lady Shiva .

. En el nivel Mundo Ártico usamos un batiaerosol repelente de tiburones , igual que el de la película basada en la serie de Batman de 1966.

, igual que el de la película basada en la serie de Batman de 1966. Waylon Jones, que eventualmente se convertirá en Killer Croc , aparece con un inocente acusado injustamente de haber robado algo en una misión opcional.

, aparece con un inocente acusado injustamente de haber robado algo en una misión opcional. En Arkham, un secuaz continúa el eterno chiste de confundir a Deathstroke con Deadpool.

Otras referencias al resto del universo de DC Comics

En el área de los muelles encontramos montones de referencias a empresas del universo DC.

S.T.A.R. Lab . – La organización de investigación que apareció en los cómics de Superman.

. – La organización de investigación que apareció en los cómics de Superman. Q-Corp – Es otro nombre de Queen Industries, la organización de Oliver Queen (Flecha Verde).

Es otro nombre de Queen Industries, la organización de Oliver Queen (Flecha Verde). Kord Industries – Es la empresa fundada por Ted Kord (Blue Beetle)

Es la empresa fundada por Ted Kord (Blue Beetle) NygmaTech – Es la empresa de El Acertijo

– Es la empresa de El Acertijo Wayne Enterprises – Obviamente, la empresa de Bruce Wayne

Mientras exploramos la ciudad encontramos más letreros promocionando algunas de estas organizaciones.

En el Salón Iceberg encontramos las entradas a dos locales que referencias a dos héroes de la Justice League Dark: —John Constantine y Madame Xanadu— y un tiburón con corona que obviamente referencia a King Shark.

Otros personajes que aparecen en carteles son:

Black Canary .aparece en un cartel que anuncia su concierto.

.aparece en un cartel que anuncia su concierto. Jonah Hex aparece en pendones en el museo

aparece en pendones en el museo Zatanna y su padre Zatara aparecen en carteles anunciando shows de magia.

Como dijimos en un comienzo, estas son solo algunas de las referencias, huevos de pascua y guiños que encontramos en LEGO Batman: El Legado del caballero de la noche no solo al universo DC, sino a la cultura pop en general. Hay muchas, muchas más. ¿Cuáles fueron sus favoritas? ¿Hay otra que creen que debíamos haber mencionado? Esperamos sus comentarios.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego de acción y aventuras en mundo semi abierto disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.