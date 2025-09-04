Las skins de Beavis y Butt-head en Fortnite lucen mucho mejor que las de Call of Duty

Hace unas semanas se filtró que Fortnite recibiría nuevos atuendos de Jason de Viernes 13 y de Beavis y Butt-Head. Si por alguna razón estaban interesados en ver cómo lucen estos personajes creados por Mike Judge en el juego, ya pueden hacerlo porque los mineros de datos lograron extraer muchos objetos cosméticos que no han salido oficialmente del código del juego.

A continuación tienen las skins de Beavis y Butt-head tal como lucirán en Fortnite cuándo salgan en los próximos días. Todo gracias al trabajo del reconocido informante iFireMonkey.

Beavis tendrá también el inevitable estilo ‘cornholio’, incluido en la compra de la skin junto a un gesto.

Beavis y Butt-Head también fueron parte recientemente de una colaboración con Call of Duty: Black Ops 6 y Call of Duty: Warzone. Estos atuendos fueron fuertemente criticados no solo porque no encajan nada bien con su ambientación militar seria, sino porque el sombreado y renderizado que usan los hace ver bastante mal.

Aquí tienen una imagen de ambos en Warzone para que puedan compararlos con los de Fortnite.

Otros objetos de la colaboración de Beavis y Butt-Head serán el gesto Death Rockers, el gesto ‘Caminata de Cornholio’, dos mochilas, el pico de periódicos en llamas y el pico ‘béisbol con ranas’.

Por si no los conocen o no los recuerdan, Beavis y Butt-Head fue una serie animada emitida en Mtv en los años noventa. Era una sátira acida de la sociedad norteamericana en la que dos adolescentes extremadamente tontos lidiaban con las estupideces propias y de su comunidad en Texas mientras comentaban videos musicales. Fue un éxito masivo con varias películas y una octava temporada que la «revivió» en 2011.

Las skins y objetos cosméticos de la colaboración de Beavis y Butt-Head con Fortnite deberían llegar a la tienda en la noche del jueves 4 o del viernes 5 de septiembre de 2025, por confirmar.