Así son las skins del Pato Lucas y Lola Bunny en Fortnite, ya tienen fecha a pesar de los despidos y cierre de modos de juego

Todo esterrible para el mundo de Fortnite. A pesar de ser uno de los juegos más exitosos y más jugados del mundo, Epic Games despidió a 1000 de sus empleados diciendo que es porque los jugadores ya no gastan tanto dinero en el juego, pero mientras hace eso sigue sacando nuevas colaboraciones. Próximamente llegarán a la tienda las skins del del Pato Lucas y Lola Bunny como parte del ‘crossover’ con Looney Tunes que ya tiene a Bugs Bunny en el pase de batalla, pero la verdad es que no sentimos muchas ganas de gastar dinero en el juego ahora.

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Según revela el informante FNBRInte, los atuendos de estos dos queridos personajes se pondrán a la venta en la noche del jueves 26 de marzo de 2026. Se podrán comprar por separado o en un lote que incluirá los siguientes objetos:

Atuendo del Pato Lucas + Estilo Toon Squad + Estilo LEGO

Atuendo de Lola Bunny + Estilo Toon Squad + Estilo LEGO

Pico de Lucas

Pico de Lola

Mochila retro Tenis de conejo

Mochila retro cohére de Duck Dodgers

Gesto Pato loco

Emoticono «Eso es todo, amigos»

Los estilos adicionales están basados en Space Jam.

Resulta curioso que la apariencia de Lola Bunny esté basada en la de la película Space Jam y no en su diseño más actualizado de Space Jam 2: Una nueva era. También es un poco decepcionante que no haya un estilo para Lucas basado en Duck Dodgers, su alterego héroe espacial, a pesar de que sí hay una mochila inspirada en él.

En cuanto al resto de objetos, son los siguientes:

Pueden ver estas skins en acción en el siguiente video:

Aunque estas skins deberían ser populares, actualmente hay jugadores promoviendo un boicot. Están animando a los demás a no gastar dinero comprando Monedas V desde su aumento de precio. Las noticias sobre los despidos seguramente aumentarán las críticas contra Epic Games y habrá más gente menos dispuesta a gastar dinero en el juego.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android y para PC mediante Epic Games Store.