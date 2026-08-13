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Las Tierras Intermedias de Elden Ring: Tarnished Edition te esperan nuevamente desde la comodidad de Switch 2

Segunda ronda con Malenia.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El camino para convertirte en el Elden Lord está plagado de peligros, misterios y enemigos formidables. Bandai Namco Entertainment America presentó un nuevo video de ‘Historia Destacada’ para Elden Ring: Tarnished Edition, antes del lanzamiento del juego el 28 de agosto en Nintendo Switch 2. Las Tierras Intermedias yacen fracturadas y desoladas, pero la débil llamada de la gracia persiste entre sus ruinas, la cruzada hacia el Trono de Elden se extiende y bendice la segunda consola híbrida de la Gran N. El primer sistema Switch no corrió con la misma suerte en 2022.

Elden Ring: Tarnished Edition, el RPG de acción de mundo abierto de FromSoftware y Bandai Namco Entertainment, ya está disponible para precompra en Nintendo Switch 2. El juego invita a los jugadores de Nintendo a adentrarse en las Tierras Intermedias y el Reino de las Sombras, llevando a la consola el juego original que recibió más de 400 nominaciones al Juego del año.

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Elden Ring: Tarnished Edition incluye la aclamada expansión Shadow of the Erdtree, que presenta una nueva y épica aventura que amplía la historia del juego original. El título también cuenta con contenido completamente nuevo, incluyendo dos nuevas clases iniciales entre las que los jugadores pueden elegir, junto con nuevas armaduras para los personajes y la posibilidad de personalizar a Torrent, su montura en el juego. El nuevo contenido también estará disponible para su compra en Elden Ring para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC a través de Steam.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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