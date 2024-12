Las Tortugas Ninja protagonizarán un juego de estrategia por turnos

Durante la presentación especial PC Gaming Show: Most Wanted del 5 de diciembre de 2024 —la cual pueden ver completa aquí— anunciaron un nuevo título que no esperábamos por su inusual combinación de protagonistas, género y desarrollador. Les presentamos TMNT: Tactical Takedown, un juego de estrategia con combates por turnos en el que controlamos a las Tortugas Ninja y que está siendo desarrollado por el estudio independiente Strange Scaffold.

Pueden ver el tráiler del anuncio de este juego a continuación.

La curiosa idea detrás de este juego es que Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello están planeando paso por paso sus ataques al Clan del Pie liderado por Karai, la hija de Shredder. Es por eso que todo parece hecho a mano.

Strange Scaffold, el equipo detrás de este juego de estrategia por turnos de las Tortugas Ninja, es responsable de los excelente El Paso, Elsewhere, I Am Your Beast y el curioso Clickholding. Tenemos muchas curiosidad por conocer cómo será esta colaboración con una de nuestras franquicias favoritas.

Aunque no revelaron la fecha de lanzamiento de TMNT: Tactical Takedown, pronto debería aparecen su página en Steam para que lo agreguemos a nuestras listas de deseados. Mientras tanto pueden irse entreteniendo con otros de los recientes juegos de las Tortugas Ninja como Splintered Fate y Mutants Unleashed.