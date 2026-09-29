Latinoamérica recibe exclusivamente un paquete de Nintendo Switch 2 con EA Sports FC 27

Nintendo y Electronic Arts lanzan un nuevo paquete creado especialmente para la región de Latinoamérica, que incluye la consola Switch 2 y un código de descarga para la edición estándar de EA Sports FC 27. Este paquete estará disponible en tiendas seleccionadas de Latinoamérica a partir del 15 de octubre, justo a tiempo para comenzar la temporada de fin de año. Es una interesante oferta para los aficionados al fútbol que desean ver a sus clubes ganar en cualquier momento y en cualquier lugar.
EA Sports FC 27 incluye The Grounds, un espacio social de futbol donde las calles se encuentran con el estadio. De cascaritas y duelos 1c1 hasta formar equipo con tus amistades en Clubes, conecta con reconocidos mentores del futbol, mejora tus habilidades y exprésate dentro y fuera de la cancha. Ficha a tu próxima estrella en Modo Carrera con un Mercado de Transferencias completamente renovado que introduce ofertas activas de clubes y valores realistas de futbolistas. Domina las nuevas tácticas de negociación, incluyendo cláusulas de rendimiento y de recompra.
Inmortaliza tu club ideal en Football Ultimate Team con una Galería FUT completamente nueva, curando conjuntos de ítems de futbolistas del pasado y presente para ganar recompensas y crear la identidad de tu Club a lo largo de la nueva temporada. Disfruta de un mayor control en cada modo de juego con una jugabilidad más fluida y realista, que presenta tiros de esquina dinámicos, mayor conciencia ofensiva y defensa focalizada en el jugador.
El juego cuenta con más de 21,000 futbolistas a lo largo de más de 800 clubes y equipos nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, todo impulsado por el apoyo de más de 300 socios globales de futbol. Además de este paquete con EA Sports FC 27, se puede conseguir otro de Switch 2 con Mario Kart World y –a partir del 22 de octubre– uno más con Nintendo Switch Sports Resort.