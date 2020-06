Latios y Latias regresan a las incursiones de Pokémon GO

Los Pokémon legendarios no serían tan especiales si pudiéramos encontrarlos todos los días, por eso hay que aprovechar esas raras ocasiones que tenemos para agregarlos a nuestra colección. No sabemos cuándo tendremos una nueva oportunidad de capturarlos. ¿No consiguieron a Latios y Latias cuando aparecieron en las incursiones de Pokémon GO en enero? Es triste, pero pronto podrán hacerlo.

Niantic llevará de nuevo esta pareja de populares legendarios al juego. Podremos encontrarlos desde el viernes 12 de junio de 2020 a las 8:00 a.m. hasta el martes 16 de junio de 2020 a las 10:00 p.m. (hora de Colombia). Estos solo aparecerán en las incursiones de cinco estrellas.

Ya que Latias y Latios son de tipos Dragón y Psíquico, Niantic recomienda entrentarlos con Pokémon de tipo Dragón, Hielo, Bicho, Fantasma, Siniestro y Hada.

Estas criaturas aparecieron por primera vez en Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire. Tuvieron una participación estelar en Pokémon Heroes, la quinta película basada en la serie de anime.

Recuerden que, a causa de la pandemia de COVID-19 que estamos sufriendo, Niantic hizo cambios al sistema de juego de Pokémon GO. No es necesario salir de casa para atrapar a Latios y Latias. Por ahora, podemos participar remotamente de las incursiones.

Fuente: Pokémon GO Live